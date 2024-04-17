Армія РФ із артилерії та мінометів обстріляла біля 20 населених пунктів Харківщини

Російська армія протягом минулої доби обстріляла із артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківської області, однак по самому Харкову атак не зафіксували.

Про таке повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане. та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове.

22:30. Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Борова. Влучання КАБ у недіючу адміністративну будівлю підприємства, також пошкоджені адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки.

22:20 окупанти повторно вдарили КАБом по центральній частині смт Золочів Богодухівського району. Пошкоджені два приватні будинки.

21:00 смт Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки.

15:00 відбувся обстріл із РСЗВ м. Вовчанськ. Внаслідок чого пошкоджені 3 житлові будинки та автомобіль.

14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю «Укрпошти». 57-річна жінка та 49-річний чоловік із акубаротравмами доставлені до медичного закладу.

09:30 у м. Куп'янськ відбувся обстріл КАБ. Пошкоджені житловий будинок, автомобіль.

Фото: Олег Синєгубов Наслідки обстрілу Харківщини

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 46,3 га території, знищили 368 вибухонебезпечних предметів.