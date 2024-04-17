Внаслідок російського обстрілу загинула мешканка Донеччини

16 квітня російська армія обстріляла Верхньокам’янське Бахмутського району Донецької області.
Про це речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва розповіла Суспільному Донбас.
Внаслідок обстрілу у своєму будинку загинула 63-річна місцева жителька.
"Тип зброї, з якої обстріляли населений пункт, встановлюють", — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.
- Через ворожі обстріли у Красногорівці Донецької області 15 квітня загинула одна цивільна людина. Ще двоє поранені.