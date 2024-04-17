Внаслідок російського обстрілу загинула мешканка Донеччини

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

"Тип зброї, з якої обстріляли населений пункт, встановлюють", — уточнила Анастасія Мєдвєдєва.

Про це речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва розповіла Суспільному Донбас .

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