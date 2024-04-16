Головне за вівторок, 16 квітня: 50 боєзіткнень, резолюція ПАРЄ, олімпійський вогонь у Греції

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 50 бойових зіткнень, ворожі обстріли, підпис президента на законопроєкті про мобілізацію. Яким запам’ятається 783-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський підписав мобілізаційний законопроєкт.

У картці законопроєкту вказано, що сьогодні його повернуто з підписом президента. Документ набуде чинності через місяць.

Законопроєкт, робота на яким тривала понад пів року, ухвалили без прописаних норм щодо демобілізації та ротації, хоча перші версії документу це передбачали. Натомість законотворці хочуть розробити новий законопроєкт щодо цього. Рішення ухвалити законопроєкт без згадки про ротацію і демобілізацію для тих, хто вже роками боронить Україну, спричинило критику в політичних колах та у суспільстві.

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Парламентська асамблея Ради Європи закликала використати російські активи для відбудови України, повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

16 квітня ПАРЄ одноголосно проголосувала за відповідну резолюцію щодо підтримки відбудови нашої держави. Перед дебатами виступив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу та пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника.

На Бахмутському напрямку відбито 12 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському відбито 9 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 квітня – в нашій новині.

Поділ американської допомоги на Ізраїль і Україну означатиме, що "це питання виборів у США і чиста політика", сказав в інтерв'ю PBS, оприлюдненому у вівторок, президент України Володимир Зеленський.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон презентував чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і про пріоритети національної безпеки. Джонсон стверджує, що цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроєкти "зі структурованим і відповідним процесом внесення змін" – фінансування Ізраїлю; підтримки України у війні проти російської агресії; зміцнення союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні; вжиття додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки.

"Якщо Конгрес візьме і розділить цю допомогу після всього, що сталося (атака Ірану на Ізраїль, – ред.), на ізраїльську й українську, то це свідчить про те, що це питання виборів у Сполучених Штатах Америки. І це просто чиста політика", – сказав Зеленський.

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У Брянську вночі горіла підстанція, внаслідок чого знеструмлено військові об’єкти агресора, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

Також відомство зазначає, що вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України.

У грецькій Олімпії 16 квітня запалили олімпійський вогонь.

Як повідомив Національний олімпійський комітет, ця символічна подія ознаменувала початок зворотного відліку до церемонії відкриття Олімпійських ігор - 101 день.

"Починаючи з 1936 року церемонія запалення олімпійського вогню проходить в Олімпії незадовго до початку Олімпійських ігор і є відтворенням традицій Стародавньої Греції. Вогонь, що запалили, не лише уособлює єдність та мир, але і є сполучною ланкою між стародавніми та сучасними іграми", - зазначили в НОК.

Після 11-денної грецької естафети символ Олімпіади перевезуть до Франції трищогловим вітрильником «Белем». Він 40 років тому отримав статус історичної пам’ятки. Судно прибуде до Марселя (Франція) 8 травня.

Естафета олімпійського вогню триватиме 68 днів і завершиться у Парижі під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 26 липня.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!