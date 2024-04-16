У грецькій Олімпії 16 квітня запалили олімпійський вогонь.

Як повідомив Національний олімпійський комітет, ця символічна подія ознаменувала початок зворотного відліку до церемонії відкриття Олімпійських ігор - 101 день.

"Починаючи з 1936 року церемонія запалення олімпійського вогню проходить в Олімпії незадовго до початку Олімпійських ігор і є відтворенням традицій Стародавньої Греції. Вогонь, що запалили, не лише уособлює єдність та мир, але і є сполучною ланкою між стародавніми та сучасними іграми", - зазначили в НОК.

Після 11-денної грецької естафети символ Олімпіади перевезуть до Франції трищогловим вітрильником «Белем». Він 40 років тому отримав статус історичної пам’ятки. Судно прибуде до Марселя (Франція) 8 травня.

Естафета олімпійського вогню триватиме 68 днів і завершиться у Парижі під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 26 липня.

Фото: ІОС Запалення олімпійського вогню у Греції 16 квітня 2024 року

Фото: ІОС Запалення олімпійського вогню у Греції 16 квітня 2024 року

Нарешті олімпійський вогонь розмістять неподалік від Лувру у саду Тюїльрі.