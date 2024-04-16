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Олімпійський вогонь запалили у Греції

Після 11-денної грецької естафети символ Олімпіади перевезуть до Франції.

Олімпійський вогонь запалили у Греції
Запалення олімпійського вогню у Греції 16 квітня 2024 року
Фото: IOC/Greg Martin

У грецькій Олімпії 16 квітня запалили олімпійський вогонь.

Як повідомив Національний олімпійський комітет, ця символічна подія ознаменувала початок зворотного відліку до церемонії відкриття Олімпійських ігор - 101 день. 

"Починаючи з 1936 року церемонія запалення олімпійського вогню проходить в Олімпії незадовго до початку Олімпійських ігор і є відтворенням традицій Стародавньої Греції. Вогонь, що запалили, не лише уособлює єдність та мир, але і є сполучною ланкою між стародавніми та сучасними іграми", - зазначили в НОК.

Після 11-денної грецької естафети символ Олімпіади перевезуть до Франції трищогловим вітрильником «Белем». Він 40 років тому отримав статус історичної пам’ятки. Судно прибуде до Марселя (Франція) 8 травня. 

Естафета олімпійського вогню триватиме 68 днів і завершиться у Парижі під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 26 липня.

Запалення олімпійського вогню у Греції 16 квітня 2024 року
Фото: ІОС
Запалення олімпійського вогню у Греції 16 квітня 2024 року

Запалення олімпійського вогню у Греції 16 квітня 2024 року
Фото: ІОС
Запалення олімпійського вогню у Греції 16 квітня 2024 року

Нарешті олімпійський вогонь розмістять неподалік від Лувру у саду Тюїльрі.

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