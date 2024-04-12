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Україна вимагає відсторонити борців із РФ і Білорусі від Олімпійських ігор у Парижі-2024

Українська сторона оприлюднила перелік ворожих спортсменів.

Україна вимагає відсторонити борців із РФ і Білорусі від Олімпійських ігор у Парижі-2024
Вадим Гутцайт
Фото: facebook

Україна вимагає відсторонити російських та білоруських борців від Олімпійських ігор у Парижі-2024.

Відповідну заяву до керівництва Міжнародного олімпійського комітету і міжнародного керівного органу з аматорської боротьби оприлюднив Національний олімпійський комітет.

Спільний лист підписали президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

Українська сторона заявила, що серед російських та білоруських спортсменів, які здобули олімпійські ліцензії на Ігри в Париж-2024, є ті, хто підтримує війну в Україні. 

Зокрема мова йде про Ванессу Каладзінську, Заурбека Сідакова, Завура Угуєва, Мілада Алірзаєва, Сергія Семенова, Надію Соколову, Аліну Касабієву, Ханум Велієву, Наталію Малишеву та Артура Наїфонова, щодо яких є факти порушення вимог нейтралітету. 

Лист від НОК України щодо російських і білоруських борців
Лист від НОК України щодо російських і білоруських борців
Лист від НОК України щодо російський і білоруських борців
Лист від НОК України щодо російський і білоруських борців
Лист від НОК України щодо російський і білоруських борців
Лист від НОК України щодо російський і білоруських борців

Очільники українських спортивних установ закликали міжнародних партнерів вжити заходів для дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу спортсменів з Росії та Білорусі й не допускати перелічених борців до міжнародних змагань.

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