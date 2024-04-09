Важкоатлетка Анастасія Манєвська успішно виступила на Кубку світу

Манєвська виступала у ваговій категорії до 87 кг.

Анастасія Манєвська здобула три бронзові нагороди на Кубку світу з важкої атлетики у Таїланді.

Про це повідомила Федерація важкої атлетики України. Цими днями у Пхукеті відбувається фінальний кваліфікаційний Кубок світу з важкої атлетики напередодні Олімпійських ігор.

Манєвська виступала у ваговій категорії до 87 кг.

Чинна срібна призерка Європи зуміла підняти 105 кг у ривку та 129 кг у поштовху. Ці результати забезпечили українці місця на подіумі: в українки вже є три «бронзи».