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Важкоатлетка Анастасія Манєвська успішно виступила на Кубку світу

Манєвська виступала у ваговій категорії до 87 кг.

Важкоатлетка Анастасія Манєвська успішно виступила на Кубку світу
Важкоатлетка Анастасія Манєвська
Фото: Федерація важкої атлетики України

Анастасія Манєвська здобула три бронзові нагороди на Кубку світу з важкої атлетики у Таїланді.

Про це повідомила Федерація важкої атлетики України. Цими днями у Пхукеті відбувається фінальний кваліфікаційний Кубок світу з важкої атлетики напередодні Олімпійських ігор. 

Манєвська виступала у ваговій категорії до 87 кг.

Чинна срібна призерка Європи зуміла підняти 105 кг у ривку та 129 кг у поштовху. Ці результати забезпечили українці місця на подіумі: в українки вже є три «бронзи». 

  • Декілька днів тому ще одна українська важкоатлетка Світлана Самуляк стала тричі бронзовою призеркою етапу Кубка світу у ваговій категорії до 64 кг.
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