«Атлетік Більбао» вперше за чотири десятиліття став володарем Кубка Іспанії

Першою в матчі відзначилася «Мальорка»: на 21-й хвилині «червоно-чорні» виконали кутовий і після кількох ударів по воротах, які Агірресабала й захисники «Атлетіко» відбили, м'яч потрапив до Дані Родрігеса, а той пробив точно у створ — 0:1.
⚽️ ¡¡¡GOOOOOOL DEL RCD MALLORCA!!! ¡¡¡MARCA DANI RODRÍGUEZ!!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
Resolvió el jugador mallorquinista tras varios rechaces en el área para batir con calma a Agirrezabala.
🆚 @AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 20'
📺 @La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/dfykvtRfM5
Згодом «Атлетік» міг зрівняти рахунок завдяки Ніко Вільямсу. У першому випадку Ніко забив, але взяття воріт скасували через офсайд, у другому, на останніх хвилинах першого тайму, м'яч врізався в бічну частину воріт, поруч зі стійкою.
Imágenes de la jugada analizada por el fuera de juego semiautomático.— RFEF (@rfef) April 6, 2024
🆚 @AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 40'
📺 @La1_tve y @MovistarFutbol #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/JCon7z0m1u
Після перерви «Атлетіку Більбао» все ж вдалося зрівняти рахунок: Ніко Вільямс виконав чудовий проникний пас, завдяки якому Сансета поперечним ударом з лінії воротарського майданчика вразив суперника — 1:1.
⚽️ ¡¡¡GOOOOOOL DEL ATHLETIC CLUB!!! ¡¡¡LO EMPATA OIHAN SANCET CON UN GOLAZO!!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
Gran pase de Nico para que el internacional la clave en la red.
🆚 @AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 50'
📺 @La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/YH6AYCci5O
Після гола «Атлетік» грав дуже інтенсивно і створював небезпеку поруч з воротами противника, але «Мальорка» добре оборонялася й не давала простору у власному штрафному. На 75-й хвилині володіння м'ячем у басків становило 69 % на 31 %.
40' Últimos instantes de la primera mitad.— Athletic Club (@AthleticClub) April 6, 2024
0-1 I #UniqueInTheWorld 🏆 #AthleticRCDMallorca pic.twitter.com/RAySzpC0NZ
Основний час завершився нічиєю, гра перейшла в овертайм. Але й у доданий час сильнішого не виявили. У серії пенальті баски вдало реалізували всі чотири пенальті, натомість «Мальорка» двічі схибила.
«Атлетік» здобув свій 25-й титул володаря Копа дель Рей, перемігши «Мальорку» в гостроцікавій серії післяматчевих пенальті.
🏆 TXAPELDUNAK con todas las letras.#UniqueinTheWorld #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/4B77zEpDdM— Athletic Club (@AthleticClub) April 6, 2024