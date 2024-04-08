«Атлетік Більбао» вперше за чотири десятиліття став володарем Кубка Іспанії

Послужний список «Атлетіко» набагато ширший: 24 чемпіонські титули та 16 срібних медалей. Однак востаннє баски підіймали кубок над головою далекого 1984 року: тоді єдиний гол Ендіки приніс «червоно-білим» перемогу над «Барселоною».

Мальорці здобули свій єдиний кубковий титул у 2003 році, а фінал сезону 2023/2024 став для них четвертим.

Першою в матчі відзначилася «Мальорка»: на 21-й хвилині «червоно-чорні» виконали кутовий і після кількох ударів по воротах, які Агірресабала й захисники «Атлетіко» відбили, м'яч потрапив до Дані Родрігеса, а той пробив точно у створ — 0:1.

Згодом «Атлетік» міг зрівняти рахунок завдяки Ніко Вільямсу. У першому випадку Ніко забив, але взяття воріт скасували через офсайд, у другому, на останніх хвилинах першого тайму, м'яч врізався в бічну частину воріт, поруч зі стійкою.

Після перерви «Атлетіку Більбао» все ж вдалося зрівняти рахунок: Ніко Вільямс виконав чудовий проникний пас, завдяки якому Сансета поперечним ударом з лінії воротарського майданчика вразив суперника — 1:1.

Після гола «Атлетік» грав дуже інтенсивно і створював небезпеку поруч з воротами противника, але «Мальорка» добре оборонялася й не давала простору у власному штрафному. На 75-й хвилині володіння м'ячем у басків становило 69 % на 31 %.

Основний час завершився нічиєю, гра перейшла в овертайм. Але й у доданий час сильнішого не виявили. У серії пенальті баски вдало реалізували всі чотири пенальті, натомість «Мальорка» двічі схибила.

«Атлетік» здобув свій 25-й титул володаря Копа дель Рей, перемігши «Мальорку» в гостроцікавій серії післяматчевих пенальті.