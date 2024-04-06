"Прометей" став першою командою в історії жіночого ЧУ з волейболу, що пройшла увесь сезон — регулярний чемпіонат та плей-оф — без жодного програного сету.

Жіночий "Прометей" захистив звання чемпіонки України з волейболу. У фінальній серії сезону дніпрянки обіграли іншу команду з Дніпра, "Аланту", з рахунком 3:0, повідомляє Суспільне Спорт.

Чемпіонат України з волейболу серед жінок у сезоні 2023/24 відбувся за участі семи команд. Регулярний чемпіонат складався з 18 матчів, у плей-оф вийшли шість найкращих учасниць.

Перемогу у "регулярці" здобув "Прометей", який виграв усі 18 матчів, не поступившись жодним сетом. У плей-оф підопічні Івана Петкова стартували у півфіналі, де обіграли у двох матчах "Балту". Суперницею "Прометея" у фіналі стала друга команда чемпіонату "Аланта", яка у півфіналі також у двох поєдинках пройшла "Буковинку".

Фінальна серія сезону пройшла у форматі до трьох перемог. У першому матчі інтрига трималась лише у другому сеті, у якому "Аланта" вела 20:14. Утім, "Прометей" зумів відігратись та здобути "суху" перемогу — 25:19, 26:24, 25:14.

У другому поєдинку за рівної боротьби минув перший сет — зрештою, за рахунку 24:24 підопічні Петкова зуміли виграти два вирішальні очки. Після цього вони впевнено забрали дві наступні партії — 25:19, 25:12.

Натомість у третьому матчі "Прометей" не залишив "Аланті" жодних шансів та впевнено закрив фінальну серію — 25:12, 25:15, 25:11.

Суперліга України з волейболу 2023/24 (жінки). Фінальна серія

1-й матч: "Прометей" (Дніпро") — "Аланта" (Дніпро) 25:19, 26:24, 25:14

2-й матч: "Аланта" (Дніпро) — "Прометей" (Дніпро) 24:26, 19:25, 12:25

3-й матч: "Прометей" (Дніпро") — "Аланта" (Дніпро) 25:12, 25:15, 25:11

"Прометей" учетверте поспіль та учетверте загалом виграв чемпіонат України з волейболу серед жінок. "Червоно-білі" зрівнялись за титулами з "Динамо-Дженестрою", більше перемог мають лише три клуби: "Хімік" (дев'ять), "Круг" та "Іскра" (обидва — по шість).

"Прометей" став першою командою в історії жіночого ЧУ з волейболу, що пройшла увесь сезон — регулярний чемпіонат та плей-оф — без жодного програного сету. Фінальний результат дніпрянок за партіями — 69:0.

У нинішньому сезоні "Прометей" оформив "золотий дубль", також втретє вигравши Кубок України з волейболу.

Найціннішою гравчинею сезону Суперліги визнали ліберо "Прометея" Кристину Нємцеву.

У січні "Прометей" став першим українським клубом за понад 20 років, що вийшов до плей-оф жіночої Ліги чемпіонів. У першому раунді дніпрянки вибули від чинних чемпіонок світу "Еджзаджибаші" з Туреччини.

Боротьбу за "золото" Суперліги веде й чоловіча команда "Прометея". У першому матчі фінальної серії "червоно-білі" обіграли "Епіцентр-Подоляни" у трьох сетах.