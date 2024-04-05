​​“Динамо” розтрощило “Зорю”

У четвер луганська “Зоря” та київське “Динамо” зустрілися у відкладеному матчі 6-го туру УПЛ.

Фото: https://fcdynamo.com/

Попередня зустріч команд у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги завершилася перемогою “Динамо” 2:0.

За 19 турів УПЛ “Зоря” здобула п'ять перемог, сім разів поступилась та стільки ж зіграла внічию. У попередньому матчі з “Металістом 1925” луганська команда здобула перемогу 2:1. У понеділок кияни на виїзді розгромили “Ворсклу” з рахунком 1:5. Відзначитись у матчі вдалося Андрію Ярмоленку, який лише повернувся до команди після затяжної травми. Востаннє футболіст виходив на поле у жовтні 2023 року в матчі проти “Олександрії”.

Команда Шовковського набрала обертів та перебуває у чудовій формі. Тож фаворитами у цьому протистоянні вважалися саме кияни. “Зоря” натомість перебуває поруч із зоною вильоту і наразі не може нічим здивувати суперників.

З перших хвилин матчу ініціатива була на боці киян. Вже на 7-й хвилині поєдинку динамівцям вдалося забити швидкий гол: у штрафному майданчику Ванат обіграв Чурка, передав на Шапаренка, який скинув під удар Андрієвському, півзахисник не розгубився й пробив у дотик з 13-ти метрів - 0:1.

Фото: https://fcdynamo.com/

“Зоря” відповіла на це небезпечним моментом, але Бущан впевнено забрав м'яч до рук. Пізніше Ванат пробивав низом, але Сапутін чудово відіграв у епізоді.

На 22-й хвилині з пасу Шапаренка шедевральний гол у ворота суперника забив Кабаєв: вінгер потужно пробив у ближню “дев'ятку”, приблизно з 30-ти метрів, воротар був безсилим – 0:2.

Після переваги у два м'ячі, динамівці знизили темп гри та стали грати по рахунку, чим намагалися скористатися луганчани. Однак спромоглися лише на один небезпечний момент: на 43-й хвилині поєдинку після флангової передачі Бугай виконав підступний удар у ворота киян, але Бущан вдало зреагував у цьому епізоді.

Після перерви “Зоря” продовжувала володіти ініціативою: на 53-й хвилині у ворота Бущана пробивав Герреро, голкіпер відбив, далі м'яч підхопив Бугай і луганчани продовжили позиційно атакувати.

Фото: https://fcdynamo.com/

Попри всі намагання “Зорі”, на 67-й хвилині “Динамо” поставило крапку у матчі третім забитим м'ячем: з кутового Андрієвський виконав навіс у штрафний майданчик, Ярмоленко скинув на дальню стійку, де Бражко не схибив і головою перевів м'яч у ворота суперників – 0:3.

Цікаво, що за київське “Динамо” у цьому матчі відзначилось одразу три колишні гравці луганської “Зорі”.

Матч завершився з розгромною перемогою “Динамо”, завдяки якій кияни піднялися на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ з 44 очками в активі, маючи ще дві гри у запасі.

Кияни продовжили свою безпрограшну серію матчів. Востаннє у Прем'єр-лізі вони поступилися донецькому “Шахтарю” ще у листопаді минулого року (0:1)