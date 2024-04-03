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​Травма Яремчука: форвард вибув на два-три тижні

Український нападник зазнав травми під час матчу проти “Мальорки” у рамках 30-го туру Ла Ліги.

​Травма Яремчука: форвард вибув на два-три тижні
Роман Яречук
Фото: https://www.valenciacf.com/

Як повідомляє Marca Роман Яремчук пропустить наступний матч відкладеного 26-го туру Ла Ліги проти “Гранади”, який запланований на четвер 4 квітня. Нагадаємо, перенесення матчу сталося внаслідок трагічної пожежі у двох багатоквартирних будинках Валенсії, де загинуло близько 10 людей.

У попередньому матчі 30-го туру Прімери проти “Мальорки” Роман зазнав травми підколінного м'яза лівої ноги. Українець вийшов у старті. Вже на 14-й хвилині під час навісу нападник намагався зупинити м'яч та був змушений просити заміну, замість нього на поле вийшов Дієго Лопес.

Травма нападника зумовлена напруженою роботою та надмірними фізичними навантаженнями після березневої серії матчів збірної України. 

Як зазначають у клубі на відновлення, у кращому випадку, піде від двох до трьох тижнів. Цілком очевидно, що нападник також пропустить матч проти “Осасуни” у понеділок 15 квітня. Це вагома втрата для “кажанів”, адже форвард почав набирати чудову фарму та завойовувати довіру Барахи. 

“План на відновлення нападника "Валенсії" полягає в тому, щоб пройти медичне, фізіотерапевтичне та реабілітаційне лікування в Сьюдад Депортіва, поки його стан не покращиться", - повідомляє іспанський клуб.

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