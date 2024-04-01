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За два дні українські гімнастки здобули у Франції 4 медалі

Дві золоті медалі виборола лідерка збірної України Вікторія Онопрієнко.

За два дні українські гімнастки здобули у Франції 4 медалі
За два дні українські гімнастки здобули у Франції 4 медалі
Фото: Пресслужба НОК України

За підсумками двох змагальних днів українські гімнастки здобули чотири медалі. Це сталось у третьому етапі Гран-прі у французькому місті Тьє.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Дві золоті медалі виборола лідерка збірної України Вікторія Онопрієнко - у вправах із обручем (33,350) та м'ячем (33,050). 

Крім того, українські спортсменки отримали дві бронзові нагороди, зокрема Таїсія Онофрійчук - у фіналі вправ зі стрічкою (31,400).

Ще одну бронзу українки здобули у групових вправах за підсумками багатоборства. Збірна України отримали 65,560 бала.

У складі команди виступали Діана Баєва, Аліна Мельник, Дарина Дуда, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета.

Українські гімнасти Радомир Стельмах та Володимир Костюк вибороли чотири медалі на турнірі в Туреччині.

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