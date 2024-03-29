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Київський "Сокіл" 15-ий раз виборов звання чемпіонів України із хокею

Із рахунком 3:2 клуб вирвав перемогу у "Кременчука".

Київський "Сокіл" 15-ий раз виборов звання чемпіонів України із хокею
Матч "Сокіл" - "Кременчук"
Фото: Facebook/Федерація хокею України

Хокейний клуб "Сокіл" уп'ятнадцяте став чемпіоном України, обігравши "Кременчук" із рахунком 3:2 на свою користь.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Серію до чотирьох перемог проти «Кременчука» кияни виграли всуху. Четвертий матч через російську атаку довелося розтягнути на два дні.

Рахунок у серії становить 0:4.

Шайби забили: 0:1 - Лялька (Кривошапкін, Матвієнко, - більш.), 12:33. 1:1 - Чердак (Разумов, В. Мазур, - більш.), 16:51. 1:2 - Жеребко (Янішевський), 25:20. 1:3 – Чердак (Разумов, В. Мазур), 52:08. 2:3 – С. Тимченко (Ігнатенко, Абаджян), 53:29.

Спершу гру перервала пауза через пошкодження захисного скла, тоді - повітряна тривога. До завершення поєдинку не вистачило майже 8 хвилин, тому гру довелося перенести на наступний день.

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