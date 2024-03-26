​​Вирішальний двобій збірних України та Ісландії за путівку на Євро-2024

Україна після виснажливого двобою з Боснією і Герцеговиною виборола собі право зіграти у фіналі плей-оф відбору до Євро-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва у фіналі кваліфікації стала збірна Ісландії, яка у стиковому матчі обіграла Ізраїль з розгромним рахунком 1:4.

Фото: https://twitter.com/uafukraine

Фінальний матч у Вроцлаві на «Тарчинський Арена Вроцлав» судитиме французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном. Усі три попередні матчі збірної України за суддівства француза завершилися нічиєю: Молдова 0:0 Україна (відбір ЧС-2014), Україна 1:1 Ісландія (відбір на ЧС-2018), Португалія 0:0 Україна (відбір на Євро-2020)

Що відомо про суперника?

Україна та Ісландія раніше зустрічалися у рамках відбору до Євро-2000 та Чемпіонату світу-2018. Матч, що відбудеться у Вроцлаві стане п'ятим в історії протистоянь між командами. У кожної збірної по одній перемозі та 2 нічиїх. Збірна України здобула свою мінімальну перемогу на виїзді 1999 року, тоді у ворота ісландців відзначився теперішній тренер “синьо-жовтих” Сергій Ребров. У 2017-му під час відбіркових матчів за вихід до ЧС-2018 Ісландія на домашній арені переграла Україну з рахунком 2:0.

За оновленою статистикою 2024 року світового рейтингу ФІФА збірна Ісландії посідає 73 місце, Україна на 24 сходинці.

Фото: https://twitter.com/footballiceland

Наразі у таборі збірної Ісландії перебуває 25 футболістів. У півфінальному матчі проти Ізраїлю допомогти команді не зміг капітан команди – Йоганн Гудмундссон, його участь у матчі проти збірної України наразі не уточнюється. Також під час гри з Ізраїлем травму отримав Арнор Сігурдссон. Вінгер англійського «Блекберна» був замінений на 78-й хвилині поєдинку через отримане серйозне ушкодження, яке не дозволить йому зіграти у фінальному матчі плей-оф.

Фото: twitter.com/footballiceland Арнор Сігурдссон

Головним досягненням ісландців в історії є вихід до чвертьфіналу Євро-2016. Груповий етап чемпіонату «вікінги» пройшли без поразок: нічия з португальцями (1:1), з таким самим рахунком Ісландія пройшла збірну Угорщини (1:1) і у завершальному раунді з рахунком 2:1 національна команда під керівництвом Ларса Лагербека обіграла Австрію, чим забезпечила собі вихід до плей-оф чемпіонату Європи. У першому матчі плей-оф вони сенсаційно обіграли англійців з рахунком 2:1, а ось у чвертьфіналі ісландці зустрілися з французами та зазнали розгромної поразки 5:2.

У відборі на Чемпіонат світу 2018 року наша збірна опинилася у групі з Ісландією, Туреччиною, Фінляндією, Косово та Хорватією. Тоді саме збірна Ісландії очолила групу та вийшла до групової стадії мундіалю здобувши 7 перемог у 10 матчах.

Однак вийти у плей-оф ЧС-2018 їм так і не вдалось. У групі D ісландці фінішували останніми програвши 2 з 3 поєдинків: 1:1 з Аргентиною, поразка 0:2 від Нігерії та 1:2 від Хорватії.

Повторити досягнення 2016 року національній команді Ісландії надалі не вдавалось. У відборі на Євро-2020 Ісландія у своїй групі посіла третє місце двічі поступившись французам (4:0; 0:1) та один раз Албанії (4:2).У відборі до ЧС-2022 «вікінги» посіли передостаннє місце в групі програвши 5 матчів, тричі зігравши внічию та двічі перемогли Ліхтенштейн.

Хто фаворит?

Після важкого камбеку «синьо-жовтих» за 15 хвилин до завершення основного часу та розгромної перемоги Ісландії є певні сумніви про перевагу збірної України. Однак фаворитом цього протистояння вважають саме національну команду України.

«Ми маємо підготуватися краще, ніж до гри з Боснією і Герцеговиною. Ми будемо вдосконалювати свою гру і в першу чергу ментальну складову. Ісландія – це Боснія, помножена на три. У них є дисципліна і вони фізично краще підготовлені, ніж боснійці. Ісландія точно знає, що робить, тому що вже показує добрий результат тривалий час. Якщо ми зіграємо краще, ніж проти Боснії, то зможемо перемогти», – сказав Юхим Конопля про майбутнього суперника.

Позитивною новиною для українських вболівальників стало повернення до загальної групи на тренуванні вінгера Віктора Циганкова, про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Однак його участь у матчі досі залишається під питанням. На передматчевій конференції наставник збірної України прокоментував ситуацію Віктора: «Він тренується кілька днів. Завтра приймемо рішення. Найголовніше зараз – його фізичні кондиції».

Згідно зі статистикою порталу Transfermarkt загальна вартість збірної Ісландії сягає 69,5 млн євро, в той час, як збірна України оцінюється в 354,5 млн євро, що у 5 разів більше за суперника. Найдорожчим гравцем «вікінгів» є одноклубник Руслана Маліновського в «Дженоа» – Альберт Гудмундссон, його вартість оцінюється у 22 млн євро. Саме він оформив хет-трик у ворота Ізраїлю у матчі плей-оф.

Також важливою перевагою збірної України є гра на домашньому стадіоні у Вроцлаві, де зараз базується збірна.

Після матчу проти БІГ президент УАФ, Андрій Шевченко завітав у роздягальню та мотивував збірників на прийдешній поєдинок: «Вам треба зробити висновки. Друга гра набагато важливіша, тому треба бути готовими. Дуже важливо, що зараз нас приїдуть підтримати. Будемо чекати повний стадіон. Все, що ви повинні зробити – гарно підготуватися».

Форвард збірної України Роман Яремчук також зазначає важливість вболівальників на цьому поєдинку: «Сподіваюсь на наших вболівальників. Дійсно скучив за ними й хлопці також. Коли граєш в Європі, то сумуєш за українцями, нашою атмосферою, хочеться їх порадувати, принести хороший настрій та поїхати на Євро».

Фото: uefa.com Роман Яремчук святкує забитий м'яч

25 березня відбулася передматчева пресконференція поєдинку у Польщі, де наставники обох команд поділилися своїми очікуваннями.

Головний тренер «синьо жовтих» Сергій Ребров наголосив на міцності збірної Ісландії: «Це міцна команда з дуже якісними гравцями. Ми розуміємо, наскільки це сильний опонент. Але я вірю у своїх футболістів. Ми маємо використати наші найкращі якості».

Фото: https://twitter.com/uafukraine

Наставник збірної Ісландії Оге Гарейде позитивно налаштований на бій у Польщі: «Усі футболісти моєї команди готові до завтрашнього матчу. Ми як демократична країна співчуваємо Україні. Ісландія, як і багато країн по всьому світу, приймає біженців з України. Але ми – спортсмени, футболісти, і повинні концентруватися виключно на футболі. Україна дуже сильна й має класних виконавців. Але завтра на всіх очікує фінал, а в таких поєдинках фаворитів не буває. Гадаю, шанси 50 на 50. Але якщо всі вважають Україну фаворитом, це може тиснути на нашого суперника. Можливо, це зіграє Ісландії на руку».

Нагадаємо, у разі перемоги наша збірна потрапить у групу E до Бельгії, Словаччини та Румунії матчі з якими відбудуться у Німеччині.

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Експерти Favbet віддають перевагу збірній України: її шанси на перемогу оцінили в 62%, шанси нашого суперника – 15%.

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