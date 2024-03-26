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Калініна не змогла пробитися до чвертьфіналу Miami Open

Остання представниця України в одиночному розряді завершила виступи на турнірі у Флориді.

Калініна не змогла пробитися до чвертьфіналу Miami Open
Ангеліна Калініна
Фото: Sport.ua

Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка відзначилася сенсаційною перемогою над "нейтральною" другою ракеткою світу Аріною Сабаленка на турнірі в Маямі, не змогла розвинути успіх. У 1/8 фіналу наша співвітчизниця поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій. 

Як пише Sports.ua, попри статус фаворитки за рейтингом, Калініна програла першу партію. Після чого повела в рахунку у другій 4:1, але дозволила суперниці вирівняти гру. Українка мала два сетболи на прийомі, проте реалізувати їх не вдалося. Долю партії вирішив тай-брейк, де сильнішою виявилася Путінцева. 4:6, 6:7 - остання представниця України в одиночному жіночому розряді зупиняється за крок від чвертьфіналу.

Разом з Даяною Ястремською Калініна продовжить виступи у парі. 

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