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Збірна Грузії з футболу вийшла у фінал відбору на Євро-2024

Грузинські футболісти здолали збірну Люксембургу.

Збірна Грузії з футболу вийшла у фінал відбору на Євро-2024
Збірна Грузії з футболу
Фото: Football Whispers

Поєдинки 1/2 фіналу плей-офф чемпіонату Європи-2024 з футболу розпочалися матчем збірних Грузії та Люксембургу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зустріч у Тбілісі завершилася на користь господарів з рахунком 2:0.

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Збірна Грузії перемогла завдяки дублю нападника Буду Зівзівадзе. Він забив голи на 41-й та 64-й хвилинах.

У наступному матчі збірна Грузії розіграє путівку на Євро-2024 із переможцем пари Греція - Казахстан. Гра відбудеться 25 березня.

Фінальний турнір чемпіонату Європи пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.

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