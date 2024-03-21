Збірна Грузії з футболу вийшла у фінал відбору на Євро-2024

Поєдинки 1/2 фіналу плей-офф чемпіонату Європи-2024 з футболу розпочалися матчем збірних Грузії та Люксембургу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зустріч у Тбілісі завершилася на користь господарів з рахунком 2:0.

Збірна Грузії перемогла завдяки дублю нападника Буду Зівзівадзе. Він забив голи на 41-й та 64-й хвилинах.

У наступному матчі збірна Грузії розіграє путівку на Євро-2024 із переможцем пари Греція - Казахстан. Гра відбудеться 25 березня.

Фінальний турнір чемпіонату Європи пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.