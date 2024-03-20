Президент ПАРЄ виступив проти участі спортсменів із РФ і Білорусі на паризькій Олімпіаді

За його словами, навіть участь під нейтральним прапором може бути використана як пропаганда.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос виступив проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх влітку 2024 року в Парижі навіть у нейтральному статусі.

Відповідну заяву він зробив на тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету про недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор, а також у відповідь на заклик українських олімпійських чемпіонів продовжувати підтримувати повну заборону виступів російських і білоруських спортсменів.

"Я ставлю питання: чи повинні спортсмени з країни, яка захопила іншу, брати участь в Олімпіаді і з гордістю представляти цю країну? Або, інакше кажучи: чи можемо ми засуджувати Росію за бомбардування українських мирних жителів, викрадення дітей, катування в’язнів, вчинення масових вбивств – а потім аплодувати її спортсменам? Знаючи, що багато з цих спортсменів фактично служать в російській армії, і переважна більшість із них отримують державну зарплату? Це дух олімпізму?", – написав він.

Русопулос додав, що у Парламентській асамблеї, яка об'єднує парламентарів з 46 країн, кілька разів обговорювали це питання і рік тому прийняли резолюцію, згідно із якою російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у паризькій Олімпіаді.

"Їхня участь була б образою для українських спортсменів, кілька з яких загинули через війну, а більшість із них не мають можливості нормально тренуватися через зруйновану спортивну інфраструктуру", – наголосив Русопулос.

За словами президента ПАРЄ, будь-яка перемога російських та білоруських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, може відзначатися – і використовуватися – як інструмент для пропаганди, "створюючи наратив прийняття та нормалізації, який применшує серйозність дій російського та білоруського урядів".

"Я шкодую, що Міжнародний олімпійський комітет вирішив не виконувати наш заклик, але я закликаю його суворо застосовувати критерії, які він встановив для дозволу російським спортсменам брати участь, і забезпечити, щоб будь-яка участь громадян Росії та Білорусі не використовувалася, як пропаганда", – зазначив очільник ПАРЄ.