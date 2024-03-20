>
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Президент ПАРЄ виступив проти участі спортсменів із РФ і Білорусі на паризькій Олімпіаді

За його словами, навіть участь під нейтральним прапором може бути використана як пропаганда. 

Президент ПАРЄ виступив проти участі спортсменів із РФ і Білорусі на паризькій Олімпіаді
Фото: PACE

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос виступив проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх влітку 2024 року в Парижі навіть у нейтральному статусі.

Відповідну заяву він зробив на тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету про недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор, а також у відповідь на заклик українських олімпійських чемпіонів продовжувати підтримувати повну заборону виступів російських і білоруських спортсменів. 

"Я ставлю питання: чи повинні спортсмени з країни, яка захопила іншу, брати участь в Олімпіаді і з гордістю представляти цю країну? Або, інакше кажучи: чи можемо ми засуджувати Росію за бомбардування українських мирних жителів, викрадення дітей, катування в’язнів, вчинення масових вбивств – а потім аплодувати її спортсменам? Знаючи, що багато з цих спортсменів фактично служать в російській армії, і переважна більшість із них отримують державну зарплату? Це дух олімпізму?", – написав він.

Русопулос додав, що у Парламентській асамблеї, яка об'єднує парламентарів з 46 країн, кілька разів обговорювали це питання і рік тому прийняли резолюцію, згідно із якою російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у паризькій Олімпіаді. 

"Їхня участь була б образою для українських спортсменів, кілька з яких загинули через війну, а більшість із них не мають можливості нормально тренуватися через зруйновану спортивну інфраструктуру", – наголосив Русопулос.

За словами президента ПАРЄ, будь-яка перемога російських та білоруських  спортсменів, навіть під нейтральним прапором, може відзначатися – і використовуватися – як інструмент для пропаганди, "створюючи наратив прийняття та нормалізації, який применшує серйозність дій російського та білоруського урядів".

"Я шкодую, що Міжнародний олімпійський комітет вирішив не виконувати наш заклик, але я закликаю його суворо застосовувати критерії, які він встановив для дозволу російським спортсменам брати участь, і забезпечити, щоб будь-яка участь громадян Росії та Білорусі не використовувалася, як пропаганда", – зазначив очільник ПАРЄ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies