Президент ПАРЄ виступив проти участі спортсменів із РФ і Білорусі на паризькій Олімпіаді

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос виступив проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх влітку 2024 року в Парижі навіть у нейтральному статусі.
Відповідну заяву він зробив на тлі рішення Міжнародного олімпійського комітету про недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор, а також у відповідь на заклик українських олімпійських чемпіонів продовжувати підтримувати повну заборону виступів російських і білоруських спортсменів.
"Я ставлю питання: чи повинні спортсмени з країни, яка захопила іншу, брати участь в Олімпіаді і з гордістю представляти цю країну? Або, інакше кажучи: чи можемо ми засуджувати Росію за бомбардування українських мирних жителів, викрадення дітей, катування в’язнів, вчинення масових вбивств – а потім аплодувати її спортсменам? Знаючи, що багато з цих спортсменів фактично служать в російській армії, і переважна більшість із них отримують державну зарплату? Це дух олімпізму?", – написав він.
Русопулос додав, що у Парламентській асамблеї, яка об'єднує парламентарів з 46 країн, кілька разів обговорювали це питання і рік тому прийняли резолюцію, згідно із якою російські та білоруські спортсмени не повинні брати участь у паризькій Олімпіаді.
"Їхня участь була б образою для українських спортсменів, кілька з яких загинули через війну, а більшість із них не мають можливості нормально тренуватися через зруйновану спортивну інфраструктуру", – наголосив Русопулос.
За словами президента ПАРЄ, будь-яка перемога російських та білоруських спортсменів, навіть під нейтральним прапором, може відзначатися – і використовуватися – як інструмент для пропаганди, "створюючи наратив прийняття та нормалізації, який применшує серйозність дій російського та білоруського урядів".
"Я шкодую, що Міжнародний олімпійський комітет вирішив не виконувати наш заклик, але я закликаю його суворо застосовувати критерії, які він встановив для дозволу російським спортсменам брати участь, і забезпечити, щоб будь-яка участь громадян Росії та Білорусі не використовувалася, як пропаганда", – зазначив очільник ПАРЄ.
- В Олімпійських іграх може взяти участь 40 російських спортсменів. Вони змагатимуться відповідно до жорстких обмежень.
- Нещодавно мер Парижа Анн Ідальго виступила проти участі спортсменів з Росії та Білорусі у змаганнях. Вона заявила, що хотіла б, щоб Міжнародний олімпійський комітет відсторонив представників країн-агресорів від паризької Олімпіади навіть у "нейтральному" статусі.
- Тим часом російські боксери відмовилися брати участь у відборі до Олімпіади-2024, яка пройде з 26 липня по 11 серпня у Парижі.
- Спортсмени з “нейтральним" статусом не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Крім того, медалі спортсменів з Росії та Білорусі також не враховуватимуться до заліку ОІ-2024.