Нідерландські парламентарі ухвалили резолюції на підтримку України

Зокрема, парламентарі підтримали співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами та засудили так звані “президентські вибори”, які Росія влаштувала на ТОТ України.

Палата представників парламенту Нідерландів ухвалила низку резолюцій на підтримку України.

Про це розповів посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, повідомляє Укрінформ.

“Ухвалені 19 березня 2024 Палатою представників Парламенту Нідерландів резолюції, які були внесені за результатами дебатів у Палаті 14 березня 2024, засвідчили незмінність підтримки більшістю нідерландських партій ключових для України питань. Особливо хотів би відзначити резолюцію на підтримку Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, яку Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали 1 березня 2024 року у Харкові. Нідерланди стали сьомою країною, з якою Україна уклала таку безпекову угоду”, - сказав посол.

Олександр Карасевич додав, що нідерландські парламентарі засудили так звані “президентські вибори”, які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях України.

“Дуже актуальним і вчасним є заклик Палати представників Парламенту Нідерландів до Уряду Нідерландів щодо нарощування обсягів військового виробництва, у тому числі БПЛА, що є необхідною умовою для посилення обороноздатності України та забезпечення ефективного протистояння російській збройній агресії”, - наголосив посол України.

Карасевич підкреслив, що вкрай важливими є заклики щодо унеможливлення обходження санкцій та використання російських заморожених активів як гарантії фінансової підтримки України.

Також нідерландські парламентарі не залишили поза увагою і питання соціальної допомоги та відбудови України, стимулювання діяльності нідерландського бізнесу в Україні.