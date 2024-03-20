Нідерландські парламентарі ухвалили резолюції на підтримку України

Палата представників парламенту Нідерландів ухвалила низку резолюцій на підтримку України.
Про це розповів посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, повідомляє Укрінформ.
“Ухвалені 19 березня 2024 Палатою представників Парламенту Нідерландів резолюції, які були внесені за результатами дебатів у Палаті 14 березня 2024, засвідчили незмінність підтримки більшістю нідерландських партій ключових для України питань. Особливо хотів би відзначити резолюцію на підтримку Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, яку Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали 1 березня 2024 року у Харкові. Нідерланди стали сьомою країною, з якою Україна уклала таку безпекову угоду”, - сказав посол.
Олександр Карасевич додав, що нідерландські парламентарі засудили так звані “президентські вибори”, які Росія влаштувала на тимчасово окупованих територіях України.
“Дуже актуальним і вчасним є заклик Палати представників Парламенту Нідерландів до Уряду Нідерландів щодо нарощування обсягів військового виробництва, у тому числі БПЛА, що є необхідною умовою для посилення обороноздатності України та забезпечення ефективного протистояння російській збройній агресії”, - наголосив посол України.
Карасевич підкреслив, що вкрай важливими є заклики щодо унеможливлення обходження санкцій та використання російських заморожених активів як гарантії фінансової підтримки України.
Також нідерландські парламентарі не залишили поза увагою і питання соціальної допомоги та відбудови України, стимулювання діяльності нідерландського бізнесу в Україні.