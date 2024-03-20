Трамп гарантував, що США залишаться в НАТО - якщо Європа "платитиме чесно"

Експрезидент не має наміру виходити з Альянсу за умови дотримання іншими членами фінансових зобов'язань.

Кандидат від Республіканської партії на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що в разі обрання не буде припиняти участь країни в НАТО. Проте висунув умову: інші члени Альянсу мають "платити чесно", маючи на увазі належне фінансування оборонної галузі.

Як пише Politico, про свій намір не розколювати 75-річний військовий блок мільярдер розповів ексочільнику британської Партії Брекзиту Найджелу Фераджу в етері каналу GB News.

Трамп наголосив, що європейські країни "повинні належним чином ставитися до США, бо без Штатів НАТО буквально не існує. Важливість НАТО для Європи більша, вони цим користуються".

Республіканець також підтвердив, що в разі нападу на одну з країн Альянсу Сполучені Штати виконають свої зобов'язання, але "якщо ми будемо платити свою чесну частку, а не свою і чиюсь ще".

На пряме питання, чи буде Америка членом НАТО, якщо усі інші країни виділятимуть достатньо коштів з бюджету на свій захист, Трамп відповів: "Так, 100 відсотків".