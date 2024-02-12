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Байден назвав Трампа "корисним лакеєм Путіна"

Президент США назвав заяви Трампа щодо війни в Україні "жахливими та небезпечними".

Байден назвав Трампа "корисним лакеєм Путіна"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден прокоментував заяви Дональда Трампа, який заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які мало платять.

Про це Байден написав у соцмережі X і опублікував відео виступу Трампа.

"Ви хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як бачите, Путін і його корисні лакеї дивляться на більші призи", - прокоментував президент США.

Як пише видання The Hill, Байден назвав заяви Трампа "жахливими та небезпечними". Він також зазначив, що потенційний другий термін Трампа "зруйнує міжнародні відносини США та заохотить ворогів Штатів".

"Зізнання Дональда Трампа, що він має намір дати Путіну "зелене світло" для продовження війни та насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну та поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими та небезпечними", - наголосив Байден.

Трамп і війна в Україні

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