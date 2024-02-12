Байден назвав Трампа "корисним лакеєм Путіна"

Президент США Джо Байден прокоментував заяви Дональда Трампа, який заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які мало платять.

Про це Байден написав у соцмережі X і опублікував відео виступу Трампа.

"Ви хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як бачите, Путін і його корисні лакеї дивляться на більші призи", - прокоментував президент США.

You want to know why Ukraine is important? Because as you can see, Putin and his useful lackeys have their eyes on bigger prizes. https://t.co/9XUJpHRS2b — Joe Biden (@JoeBiden) February 11, 2024

Як пише видання The Hill, Байден назвав заяви Трампа "жахливими та небезпечними". Він також зазначив, що потенційний другий термін Трампа "зруйнує міжнародні відносини США та заохотить ворогів Штатів".

"Зізнання Дональда Трампа, що він має намір дати Путіну "зелене світло" для продовження війни та насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну та поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими та небезпечними", - наголосив Байден.

Трамп і війна в Україні