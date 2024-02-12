Байден назвав Трампа "корисним лакеєм Путіна"

Президент США Джо Байден прокоментував заяви Дональда Трампа, який заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які мало платять.
Про це Байден написав у соцмережі X і опублікував відео виступу Трампа.
"Ви хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як бачите, Путін і його корисні лакеї дивляться на більші призи", - прокоментував президент США.
You want to know why Ukraine is important? Because as you can see, Putin and his useful lackeys have their eyes on bigger prizes. https://t.co/9XUJpHRS2b— Joe Biden (@JoeBiden) February 11, 2024
Як пише видання The Hill, Байден назвав заяви Трампа "жахливими та небезпечними". Він також зазначив, що потенційний другий термін Трампа "зруйнує міжнародні відносини США та заохотить ворогів Штатів".
"Зізнання Дональда Трампа, що він має намір дати Путіну "зелене світло" для продовження війни та насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну та поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими та небезпечними", - наголосив Байден.
Трамп і війна в Україні
- Нещодавно Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали своїх фінансових зобов’язань. Ще будучи президентом США, він пропонував партнерам із НАТО подвоїти внески на оборону і критикував, зокрема, Німеччину, яка "надто мало грошей спрямовує на фінансування Альянсу". (Як відомо, країни НАТО досягли домовленості наближати свої оборонні витрати до 2% ВВП протягом 10 років. Трамп наполягав, щоб до 2024 року вони становили "не менш ніж 2%").
- У промові після своєї перемоги на кокусі республіканців в Айові Трамп заявив, що "Росія не напала б", якби він був у Білому домі, оскільки він і Путін "дуже добре ладнають".
- Торік президент України Володимир Зеленський говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би Зеленський сісти і поговорити з Трампом, він відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з експрезидентом США його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.
- Трамп уже не вперше піднімає тему закінчення війни в Україні, але далі розмов його дії не пішли. Раніше Трамп говорив, що може "за 24 години зупинити війну". Конкретних планів він не озвучив. При цьому політик відмовився бажати перемоги Україні.
- У грудні Трамп у своєму Різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним "головорізам всередині країни "гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном" та іншими "проблемами", до яких він включив також електромобілі.