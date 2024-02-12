Робота ППО по Shahed у Хмельницькій області і удари по Дніпропетровській: як минула доба

У Хмельницькій області сьогодні вночі під час повітряної тривоги сили ППО знешкодили БпЛА типу Shahed. За наявною інформацією, цивільне населення та об’єкти інфраструктури не постраждали.

У Чернігівській за добу – п'ять обстрілів (29 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверький, Корюківський райони із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській за вчорашній день ворог сім разів ударив дронами-камікадзе та обстріляв з артилерії Нікопольський район. Били по Нікополю, Покровській та Марганецькій громаді. Пошкоджено три приватних будинки та господарська споруда. Вночі над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським – шість безпілотників. Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці – 10 тисяч абонентів без води. Обстрілював агресор і Нікопольський район. Важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

По Сумській вночі росіяни здійснили два обстріли – прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано чотири вибухи з мінометів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Новослобідська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили обтсріли 26 територій та населених пунктів. Зафіксовано 153 вибухи – з мінометів, артилерії, гранатометів, танку, а також обстріл FPV-дроном та скидання ВОГ з БпЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громада.

У Луганській Білогорівку, а також територію Серебрянського лісу противник постійно нищить вогнем артилерії та мінометів. Неспокійно й в селах Красноріченської громади. За добу противник здійснив 143 обстріли (526 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище. Після опівночі ворог обстріляв Липці. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено газопровід. Без постраждалих. Після опівночі також ворог здійснив обстріл Слобожанського. Влучання С300 по відкритій території. Без постраждалих. Внаслідок обстрілу населеного пункту Люботин зафіксовані влучання у землю на подвір'ї навчально-виробничого комбінату відділу освіти міської ради, також на подвір'я приватного сектору. Загиблих та травмованих немає. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено приватний будинок, гараж та автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила. Також вчора відбувся обстріл Борової Ізюмського району. Пошкоджено частково двоповерхову будівлю Борівського будинку культури. Без постраждалих.

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 199 ударів по 22 населених пунктах області. Рашисти вгатили шістьма авіаснарядами по Новодарівці та Роботиному, а також здійснили чотири удари з ракетних систем залпового вогню Малої Токмачки й 72 БпЛА-атаки по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новодарівці, Новоданилівці, Полтавці, Малинівці, Левадному, Чарівному, Лугівському, Роботиному, Новопавлівці, П'ятихатках та Лобковому. 117 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків.

У Херсонській за добу по області ворог здійснив 32 обстріли (194 снаряди), з них по Херсону – десять обстрілів (26 снарядів). Рашисти поцілили у райони 12 населених пунктів області, медичний заклад та припортову інфраструктуру у Херсоні. Учора ворог здійснив авіаційний обстріл Монастирського (чотири КАБ) та Качкарівки (3 КАБ) Бериславського району. Внаслідок обстрілу Монастирського поранень середньої важкості зазнали двоє чоловіків (67 та 48 років). Також окупанти вдарили по Херсону. Постраждала пасажирка маршрутки. 61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості. Ворожа армія поцілила в один із медичних закладів Херсону. Через удар пошкоджені внутрішні приміщення, система теплопостачання. Минулося без жертв.

У Донецькій під вогнем рашистів: Гірник, Авдіївка, Желанне, Гостре, Орлівка, Новоселівка Перша, Селидове, Михайлівка. Пошкоджено 30 житлових будинків (з них два – багатоквартирні), дитсадок, адмінбудівля Михайлівської сільської ради, дві ЛЕП). На Донеччині за добу: троє поранених.

У Миколаївській вночі знищили чотири БпЛА типу Shahed 131/136. Учора ворожі обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Без постраждалих.