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Росіяни за добу 32 рази обстріляли Херсонщину, троє поранених

По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів.

Росіяни за добу 32 рази обстріляли Херсонщину, троє поранених
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: ЦНС

Росіяни за минулу добу 32 рази обстріляли Херсонщину. В результаті дістали поранення троє цивільних.

Про це повідомив голов Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 32 обстріли, випустивши 194 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська втратили майже 70 окупантів і понад десяток гармат на лівобережжі Херсонщини.

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