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Стало відомо, скільки росіяни втратили техніки і живої сили за добу на окупованому лівобережжі Херсонщини

Поменшало, зокрема, на майже 70 рашистів.

Стало відомо, скільки росіяни втратили техніки і живої сили за добу на окупованому лівобережжі Херсонщини
Фото ілюстративне
Фото: Десантно-штурмові війська

Майже 70 окупантів і понад десяток гармат втратили російські окупаційні війська, які перебувають на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко з посиланням на Сили оборони півдня.

Серед втрат ворога:

Загалом за минулу добу, 10 лютого, як повідомляв Генштаб ЗСУ, Сили оборони знищили 930 російських окупантів, 12 танків, 14 броньованих машин ворога та спеціальну техніку.

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