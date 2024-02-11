Стало відомо, скільки росіяни втратили техніки і живої сили за добу на окупованому лівобережжі Херсонщини

Поменшало, зокрема, на майже 70 рашистів.

Майже 70 окупантів і понад десяток гармат втратили російські окупаційні війська, які перебувають на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко з посиланням на Сили оборони півдня.

Серед втрат ворога:

68 окупантів;

11 гармат;

розвідувальний БпЛА "Zala";

11 одиниць автобронетехніки;

човен.

Загалом за минулу добу, 10 лютого, як повідомляв Генштаб ЗСУ, Сили оборони знищили 930 російських окупантів, 12 танків, 14 броньованих машин ворога та спеціальну техніку.