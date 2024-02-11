Стало відомо, скільки росіяни втратили техніки і живої сили за добу на окупованому лівобережжі Херсонщини

Майже 70 окупантів і понад десяток гармат втратили російські окупаційні війська, які перебувають на лівобережжі Херсонщини.
Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко з посиланням на Сили оборони півдня.
Серед втрат ворога:
- 68 окупантів;
- 11 гармат;
- розвідувальний БпЛА "Zala";
- 11 одиниць автобронетехніки;
- човен.
Загалом за минулу добу, 10 лютого, як повідомляв Генштаб ЗСУ, Сили оборони знищили 930 російських окупантів, 12 танків, 14 броньованих машин ворога та спеціальну техніку.