УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану

Також він розповідав про розбір барикад та про постраждалих "беркутівців".

Ігор Плахута, якого Володимир Зеленський сьогодні, 11 лютого, призначив на посаду командувача військами Територіальної оборони, на час Революції Гідності працював у МВС та керував силами Внутрішніх військ під час розгону Майдану.

Про пише Українська правда.

Як йдеться у матеріалі, в ніч на 10 грудня 2013 року правоохоронці зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану. Пізніше Плахута, який на той час займав почаду начальника управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС, заявив, що для розчистки вулиць залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону "Беркут".

Пізніше він сказав, що "люди в чорному, які розбирали барикади, були комунальниками".

Також Плахута повідомляв про постраждалих "беркутівців".

"Внаслідок звільнення рогу вулиць Банкової та Лютеранської від барикад мітингувальників постраждало двоє правоохоронців – співробітники внутрішніх військ та "Беркуту". Про це повідомив присутній на місці події начальник управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України генерал-майор Ігор Плахута", – йдеться у матеріалі Української правди за 2013 рік.

Тоді ж, як писало видання, Плахута заявив, що співробітник "Беркуту" отруївся газом, який проти нього застосували мітингувальники, а один військовослужбовець постраждав в утиснені.

21 січня 2014 року посадовець МВС вийшов до мітингувальників для перемовин, і, як йдеться у матеріалі, це був саме чинний командувач військами Територіальної оборони.

У 2005–2008 роках Плахута служив командиром Окремої президентської бригади.

Станом на 2009 рік був командиром 169-го навчального центру. Згодом – начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.