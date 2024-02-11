На Волині приземлили дрон із гашишем на 13 мільйонів

У Волинській області на околиці одного із прикордонних населених пунктів Ковельщини прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер, який траспортував два пакенки із гашишем.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як згодом з'ясувалося, в них знаходилося 22,5 кілограми гашишу на суму 13 мільйонів гривень.

"Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, та провели у них санкціоновані обшуки. В результаті яких виявили безпілотники та комплектуючі до них, а також інші речові докази", – повідомили прикордонники.

Фото: ДПСУ На Волині прикордонники приземлили дрон із наркотиками

Фото: ДПСУ Дрон переміщав понад 22 кг гашишу

Безпілотник і наркотичний засіб вилучили.

Крім того, правоохоронці кофіскували три автомобілі, якими користувалися контрабандисти.

Трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.