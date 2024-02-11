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На Волині приземлили дрон із наркотиками на 13 мільйонів гривень

Безпілотник транспортував понад 22 кілограми гашишу.

На Волині приземлили дрон із наркотиками на 13 мільйонів гривень
На Волині приземлили дрон із гашишем на 13 мільйонів
Фото: ДПСУ

У Волинській області на околиці одного із прикордонних населених пунктів Ковельщини прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер, який траспортував два пакенки із гашишем.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як згодом з'ясувалося, в них знаходилося 22,5 кілограми гашишу на суму 13 мільйонів гривень.

"Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, та провели у них санкціоновані обшуки. В результаті яких виявили безпілотники та комплектуючі до них, а також інші речові докази", – повідомили прикордонники. 

На Волині прикордонники приземлили дрон із наркотиками
Фото: ДПСУ
На Волині прикордонники приземлили дрон із наркотиками
Дрон переміщав понад 22 кг гашишу
Фото: ДПСУ
Дрон переміщав понад 22 кг гашишу

Безпілотник і наркотичний засіб вилучили. 

Крім того, правоохоронці кофіскували три автомобілі, якими користувалися контрабандисти.

Трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • Нещодавно на Тернопільщині ліквідували злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики в Україні та країнах ЄС. 
  • Підозрювані у нарколабораторіях виготовляли психотропні речовини, які доставляли клієнтам поштою, через інтернет-магазини в Telegram-каналах та шляхом закладок у різних населених пунктах. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив понад 20 млн грн.
  • У січні цього року СБУ і Нацпол ліквідували 5 нарколабораторій, які працювали на торговців психотропами з Близького Сходу та ЄС. Щомісяця у лабораторіях виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн. У ході одночасних оперативних заходів ліквідовано п'ять нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.
  • Минулого року поліція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин. За цінами “чорного ринку” орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин перевищує 785 млн гривень. Крім того, поліцейські направили до суду обвинувальні акти в рамках 32 тис. кримінальних проваджень.
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