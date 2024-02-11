У Волинській області на околиці одного із прикордонних населених пунктів Ковельщини прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер, який траспортував два пакенки із гашишем.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Як згодом з'ясувалося, в них знаходилося 22,5 кілограми гашишу на суму 13 мільйонів гривень.
"Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, та провели у них санкціоновані обшуки. В результаті яких виявили безпілотники та комплектуючі до них, а також інші речові докази", – повідомили прикордонники.
Безпілотник і наркотичний засіб вилучили.
Крім того, правоохоронці кофіскували три автомобілі, якими користувалися контрабандисти.
Трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Нещодавно на Тернопільщині ліквідували злочинну організацію, яка розповсюджувала наркотики в Україні та країнах ЄС.
- Підозрювані у нарколабораторіях виготовляли психотропні речовини, які доставляли клієнтам поштою, через інтернет-магазини в Telegram-каналах та шляхом закладок у різних населених пунктах. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив понад 20 млн грн.
- У січні цього року СБУ і Нацпол ліквідували 5 нарколабораторій, які працювали на торговців психотропами з Близького Сходу та ЄС. Щомісяця у лабораторіях виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн. У ході одночасних оперативних заходів ліквідовано п'ять нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.
- Минулого року поліція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин. За цінами “чорного ринку” орієнтовна вартість виявлених заборонених речовин перевищує 785 млн гривень. Крім того, поліцейські направили до суду обвинувальні акти в рамках 32 тис. кримінальних проваджень.