Фото F-16 з українськими розпізнавальними знаками змусило росіян понервувати, – Ігнат

Нещодавно оприлюднене фото винищувача F-16 з українськими розпізнавальними знаками змусило росіян трішки понервувати.

Таку думку висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

“Безумовно, F-16, якщо прийде в Україну, стане ласою ціллю для окупантів. Тому маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, повірте, була адаптована. Тому що зробити капітальною її це не дуже простий процес. І особливо, коли ми знаходимося під щоденними обстрілами. Тому адаптація інфраструктури відбувається, пілоти навчаються. Інтерв’ю ви бачили, нашого Фантома, і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося, що, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються”, – зазначив Ігнат.

Також Ігнат додав, що ті літаки F-16, які будуть в України, “це будуть українські літаки, це вже українська зброя, уже з дійсно нанесеними маркуваннями, тризубами, кружками і бортовими номерами”.

Передача України винищувачів F-16