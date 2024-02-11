Фото F-16 з українськими розпізнавальними знаками змусило росіян понервувати, – Ігнат

Нещодавно оприлюднене фото винищувача F-16 з українськими розпізнавальними знаками змусило росіян трішки понервувати.
Таку думку висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.
“Безумовно, F-16, якщо прийде в Україну, стане ласою ціллю для окупантів. Тому маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, повірте, була адаптована. Тому що зробити капітальною її це не дуже простий процес. І особливо, коли ми знаходимося під щоденними обстрілами. Тому адаптація інфраструктури відбувається, пілоти навчаються. Інтерв’ю ви бачили, нашого Фантома, і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося, що, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються”, – зазначив Ігнат.
Також Ігнат додав, що ті літаки F-16, які будуть в України, “це будуть українські літаки, це вже українська зброя, уже з дійсно нанесеними маркуваннями, тризубами, кружками і бортовими номерами”.
Передача України винищувачів F-16
- Про те, що Україна отримає омріяні американські винищувачі F-16, стало відомо ще торік навесні. Їх мають передати Нідерланди разом із Данією та Норвегією. Станом на зараз українські пілоти проходять навчання.
- Окрім цих трьох країн, ще низка партнерів допомагають українцям із тренуваннями.
- Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать навчання на F-16 до кінця цього року.
- Нідерланди передадуть Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж збиралися.