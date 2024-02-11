Одна з основних кампаній РФ – нав‘язати Сирському образ радянської людини, – керівник ЦПД Коваленко

Очільник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко зазначає, що зараз росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ "радянської та російської" людини для дискредитації Головкома і зниження довіри до ЗСУ, – пише керівник ЦПД у Telegram.
"Одна з основних кампаній росії зараз – спроба нав‘язати новому Головкому Сирському образ радянської і російської людини. Російські пропагандисти активно шукають родичів на росії, друзів родини, друзів молодості, в яких беруть потрібні коментарі та розганяють їх в інформаційному просторі.
Головна мета росіян – домогтися зниження довіри суспільства до ЗСУ через таку кампанію проти Головкома", ідеться у повідомленні.
Що потрібно з цим робити?
- Насправді, важливо пам‘ятати, що Сирський був частиною команди Залужного і довго.
- Також командував успішними операціями, які були б неможливі без особового складу, звісно, без наших воїнів, але завжди багато залежить від командування.
Окрім цього українцям потрібно розуміти, що "підіграючи кампаніям про "російську людину" ми граємо проти себе, в першу чергу. Довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні. Тим більше, що команда Сирського з молодих командирів, які пішли на підвищення, демонструє віру в системні покращення у ЗСУ", стверджує Коваленко.
"Ці люди не підведуть, я багатьох з них знаю особисто. Тому зараз потрібно відрізняти спроби ворога зіграти на обуренні частини людей через звільнення Залужного від реальності. Нам всім потрібен успіх країни. Він можливий в єдності", – зазначив військовий.
- 8 лютого Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України і призначив Олександра Сирського.
- Що відомо про нового головкома - читайте в нашому матеріалі.