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Одна з основних кампаній РФ – нав‘язати Сирському образ радянської людини, – керівник ЦПД Коваленко

У першу чергу, на думку Коваленка, ми граємо проти себе,  підіграючи кампаніям про "російську людину".

Одна з основних кампаній РФ – нав‘язати Сирському образ радянської людини, – керівник ЦПД Коваленко
Фото: тг-канал Сирський

Очільник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко зазначає, що зараз росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ "радянської та російської" людини для дискредитації Головкома і зниження довіри до ЗСУ, – пише керівник ЦПД у Telegram.

"Одна з основних кампаній росії зараз – спроба нав‘язати новому Головкому Сирському образ радянської і російської людини. Російські пропагандисти активно шукають родичів на росії, друзів родини, друзів молодості, в яких беруть потрібні коментарі та розганяють їх в інформаційному просторі. 

Головна мета росіян – домогтися зниження довіри суспільства до ЗСУ через таку кампанію проти Головкома", ідеться у повідомленні. 

Що потрібно з цим робити? 

  1. Насправді, важливо пам‘ятати, що Сирський був частиною команди Залужного і довго. 
  2. Також командував успішними операціями, які були б неможливі без особового складу, звісно, без наших воїнів, але завжди багато залежить від командування. 

Окрім цього українцям потрібно розуміти, що "підіграючи кампаніям про "російську людину" ми граємо проти себе, в першу чергу. Довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні. Тим більше, що команда Сирського з молодих командирів, які пішли на підвищення, демонструє віру в системні покращення у ЗСУ", стверджує Коваленко. 

"Ці люди не підведуть, я багатьох з них знаю особисто. Тому зараз потрібно відрізняти спроби ворога зіграти на обуренні частини людей через звільнення Залужного від реальності.  Нам всім потрібен успіх країни. Він можливий в єдності", – зазначив військовий.

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