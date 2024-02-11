Одна з основних кампаній РФ – нав‘язати Сирському образ радянської людини, – керівник ЦПД Коваленко

У першу чергу, на думку Коваленка, ми граємо проти себе, підіграючи кампаніям про "російську людину".

Очільник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко зазначає, що зараз росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ "радянської та російської" людини для дискредитації Головкома і зниження довіри до ЗСУ, – пише керівник ЦПД у Telegram.

"Одна з основних кампаній росії зараз – спроба нав‘язати новому Головкому Сирському образ радянської і російської людини. Російські пропагандисти активно шукають родичів на росії, друзів родини, друзів молодості, в яких беруть потрібні коментарі та розганяють їх в інформаційному просторі.

Головна мета росіян – домогтися зниження довіри суспільства до ЗСУ через таку кампанію проти Головкома", ідеться у повідомленні.

Що потрібно з цим робити?

Насправді, важливо пам‘ятати, що Сирський був частиною команди Залужного і довго. Також командував успішними операціями, які були б неможливі без особового складу, звісно, без наших воїнів, але завжди багато залежить від командування.

Окрім цього українцям потрібно розуміти, що "підіграючи кампаніям про "російську людину" ми граємо проти себе, в першу чергу. Довіра до ЗСУ має залишатися на найвищому рівні. Тим більше, що команда Сирського з молодих командирів, які пішли на підвищення, демонструє віру в системні покращення у ЗСУ", стверджує Коваленко.

"Ці люди не підведуть, я багатьох з них знаю особисто. Тому зараз потрібно відрізняти спроби ворога зіграти на обуренні частини людей через звільнення Залужного від реальності. Нам всім потрібен успіх країни. Він можливий в єдності", – зазначив військовий.