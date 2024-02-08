Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського

Фото: facebook/Валерій Залужний Валерій Залужний та Олександр Сирський

Ще 31 січня британська газета Times писала, що двоє людей, яким президент Зеленський пропонував посісти місце головкома, відмовилися. Йшлося про командувача Сухопутних військ Олександра Сирського й начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Однак, зрештою, президент обрав Сирського — і той погодився. 8 лютого Володимир Зеленський повідомив про офіційне призначення Олександра Сирського і що «до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда».

Буквально напередодні підвищення командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини на східному фронті, поспілкувався з бійцями й подякував їм за титанічні зусилля, докладені задля оборони України.

Фото: тг-канал Сирський Генерал-полковник Олександр Сирський

Командувач нагородив воїнів на лінії зіткнення за мужність, жертовність і героїзм в імʼя Батьківщини державними та відомчими відзнаками.

Отже, що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ?

За інформацією з відкритих джерел, Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Кіржацького району Владимирської області (РРФСР). У 1986 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. У 1996 році закінчив з відзнакою Академію ЗСУ (оперативно-тактичний рівень), у 2005 році — Національну академію оборони України (оперативно-­стратегічний рівень) із золотою медаллю.

У 2000-х командував 72 механізованою бригадою, дослужився до звання генерал-майора.

Станом на 2013 рік був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ. У листопаді 2013 року Сирський від імені Міноборони обговорював у штаб-квартирі НАТО зміни в українській армії відповідно до стандартів Альянсу.

Фото: Пресцентр штабу АТО, Тарас Грень Генерал-лейтенант Олександр Сирський керував боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб і під час спроби відбити Логвинове

Із початком бойових дій на сході України — начальник штабу АТО, один з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. Координував вихід українських військових з Дебальцевого.

За бої на Дебальцевському плацдармі Олександр Сирський нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня й згодом отримав звання генерал-лейтенанта.

2016 року очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, у 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на сході України, яку згодом замінила Операція Об'єднаних сил.

З 6 травня до 5 серпня 2019-го — командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗС України.

З 5 серпня 2019-го — командувач Сухопутних військ Збройних сил України. 19 серпня представлений особовому складу як начальник Генерального штабу.

Фото: armyinform.com.ua З початком широкомасштабного вторгнення РФ генерал-полковник Олександр Сирський очолив оборону Києва.

З початком російського повномасштабного вторгнення в Україну — командувач оборони Києва. У лютому-березні 2022 року, аби перешкодити просуванню окупаційних військ до Києва, за рішенням Сирського зруйнували мостові переходи в Київській області, 26 лютого підірвали дамбу на річці Ірпінь у Козаровичах, що також призвело до затоплення позицій російської армії. Унаслідок цих дій стрімкий російський наступ на Київ провалився. За успішну оборону столиці та звільнення півночі України 18 березня 2022 року Олександра Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року — найвищою державною відзнакою Героя України.

З літа 2022 року був одним з командувачів контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

У 2022–2023 роках — командувач ОСУВ «Хортиця». Восени 2022 — навесні 2023 керував обороною Соледара й Бахмута.

11 грудня 2022 року став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, нагороджений також Хрестом бойових заслуг (27 липня 2022 року) — за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, вірність військовій присязі.

Від травня 2022 року є почесним громадянином Києва.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На новій посаді Олександрові Сирському не уникнути порівняння з попередником, який користувався найвищою довірою українців. При цьому новий головком геть непублічний, понад те — цурається зайвої публічності.

Що ж до професійних якостей, то оглядач LB.ua Віктор Кевлюк, полковник у відставці, вважає Сирського «одним з найбільш творчих військових сьогодення».

Ще один колишній підлеглий генерала охарактеризував його так: «Він не радянський генерал чи "м'ясник", як його зображає ворожа ІПСО, і не геній військового мистецтва. Він — майстер зібрати й організувати команди людей, здатних творити видатні стратегії».