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Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном

Троє чоловіків намагалися перетнути кордон із Румунією, заплативши по 5 000 євро кожен.

Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Ухилянтів телефоном "вели" до кордону
Фото: ДПСУ

Трьох ухилянтів, які намагалися перетнути кордон із Румунією, затримали на ділянці відділу "Порубне" Чернівецького загону. Чоловіки йшли до держрубежу завдяки "підказкам", які їм надавали телефоном.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

"Оператор БпЛА виявив «туристів» у лісопосадці за 300 метрів від державного рубежу та скерував дії групи реагування. З появою охоронців кордону незнайомці спробували втекти, однак прикордонники їх затримали", – повідомили прикордонники.

Порушниками виявились мешканці Полтавської, Житомирської та Чернівецької областей, віком від 24 до 30 років. 

Як йдеться у повідомленні, затримані сказали, що невідома особа у телефонному режимі надавала інформацію, як обійти прикордонні наряди та незаконно потрапити до Румунії. 

За дану послугу кожен заплатив по 5 тисяч євро.

Відносно затриманих порушників склали матеріали про адміністративне правопорушення. Тепер шукають "телефонного оператора", який організував "подорож. Йому загрожує кримінальна відповідальність.

Нещодавно Служба безпеки України викрила п’ять нових схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, а також затримала організаторів оборудок. Як ідеться на сайті спецслужби, серед фігурантів –депутат райради на Прикарпатті й посадовець Служби судової охорони із Кропивницького.

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