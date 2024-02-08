На лівобережжі Херсонської області армія РФ проводить наступи без підтримки бронетехніки

Російське керівництво наклало "ембарго" на використання бронетехніки під час штурмів, через це армія РФ вимушена проводити штурми безпосередньо групами піхоти.
Про це повідомила пресофіцерка Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк в ефірі "Єдиних новин", пише "Укрінформ".
"Довготривалий час ми спостерігаємо, що у них діє заборона використовувати бронетехніку під час штурмів, тобто вони на початку робили штурми за класикою тактики ведення боїв з використанням бронетехніки, але її втрачали, тому через певний час припинили її використовувати. Ми дізналися, що у них діє заборона, тобто штурми здійснюються безпосередньо групами піхоти", — зазначила вона.
Офіцерка додає, що ворог не відмовляється від спроб атакувати позиції ЗСУ на Лівобережжі. Однак кількість штурмів зменшилась з 10-15 разів до 3-4 за добу. Російським окупантам "усе складніше зібрати групу смертників".
- Раніше зазначалося, що російська армія намагається витіснити українські сили із захоплених плацдармів лівобережжя Дніпра. Зокрема, окупанти зосередили всі сили на селі Кринки Херсонської області, там сконцентровано близько 10 тисяч росіян.