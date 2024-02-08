Біля Берислава двоє людей згоріли в автівці внаслідок удару ворожого дрона

Росіяни також атакували Ромашкове на Херсонщині, де постраждав чоловік.

Армія РФ атакувала дроном цивільне авто біля Берислава на Херсонщині. В машині перебували двоє людей, вони згоріли.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 8 лютого близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, всередині якого є тіла двох загиблих людей. Ймовірно у транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються. Також до лікарні доставлено 58-річного чоловіка, який отримав травму внаслідок обстрілу с. Ромашкове Білозерської громади. В момент атаки чоловік намагався дістатися укриття.