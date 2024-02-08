Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські кібери “поздоровили” росіян із днем військового топографа РФ, зламавши сайти 5 компаній, які допомагають окупантам

Хакери зламали сайти компаній «ТД Оптрон», «Ремснаб-трактор», «ЕнергоАрм», «СтройДорМаш» і «ПФ Стандарт».

Українські кібери “поздоровили” росіян із днем військового топографа РФ, зламавши сайти 5 компаній, які допомагають окупантам
Таке зображення було встановлено на стартових сторінках ворожих ресурсів
Фото: АрміяInform

Сьогодні, 8 лютого, українські військові хактивісти провели акцію до дня військового топографа РФ, повідомляє АрміяInform із посиланням на самих військових кіберів. 

Було уражено п’ять сайтів компаній. Серед них – компанія «ТД Оптрон», яка виробляє напівпровідники для російського ВПК, а також компанії «Ремснаб-трактор», «ЕнергоАрм», чебоксарський завод «СтройДорМаш» і «ПФ Стандарт», які, за даними військових, займаються ремонтом військової та інженерної техніки для армії рф.

Згідно з повідомленням, інформацію із систем компаній наразі вивчають відповідні спеціалісти.

На стартових сторінках компаній кібери залишили нагадування – “400 тисяч російських військових назавжди заблукали в Україні” і заклик до росіян відмовитися від участі в агресії проти України та переконати близьких не брати до рук зброю.

Нагадаємо, нещодавно ГУР здійснив кібератаку на ворожі сервери, де зберігається програма керування дронами. Станом на 8 лютого ворог скаржиться на масовий збій цієї програми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies