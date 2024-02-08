Українські кібери “поздоровили” росіян із днем військового топографа РФ, зламавши сайти 5 компаній, які допомагають окупантам

Таке зображення було встановлено на стартових сторінках ворожих ресурсів

Сьогодні, 8 лютого, українські військові хактивісти провели акцію до дня військового топографа РФ, повідомляє АрміяInform із посиланням на самих військових кіберів.

Було уражено п’ять сайтів компаній. Серед них – компанія «ТД Оптрон», яка виробляє напівпровідники для російського ВПК, а також компанії «Ремснаб-трактор», «ЕнергоАрм», чебоксарський завод «СтройДорМаш» і «ПФ Стандарт», які, за даними військових, займаються ремонтом військової та інженерної техніки для армії рф.

Згідно з повідомленням, інформацію із систем компаній наразі вивчають відповідні спеціалісти.

На стартових сторінках компаній кібери залишили нагадування – “400 тисяч російських військових назавжди заблукали в Україні” і заклик до росіян відмовитися від участі в агресії проти України та переконати близьких не брати до рук зброю.

Нагадаємо, нещодавно ГУР здійснив кібератаку на ворожі сервери, де зберігається програма керування дронами. Станом на 8 лютого ворог скаржиться на масовий збій цієї програми.