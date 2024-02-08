Станом на 8 лютого ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що провело кібератаку, внаслідок якої у росіян стався масштабний збій програми керування дронами.

“Кіберфахівці ГУР МО України здійснили чергову успішну операцію проти російських окупантів – станом на 8 лютого 2024 року ворог скаржиться на масовий збій програми керування дронами”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій.

Програмне забезпечення серед іншого дозволяє ворожим операторам дронів:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

ГУР зазначає, що через веб-сервери вказаний російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи «свій-чужий».

За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже – до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе.

Розвідка зауважує, що зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління.

У кінці січня кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ. Атакований сервер розташовано у Москві.