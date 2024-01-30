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Кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ, - розвідка

 Атакований сервер знаходиться у Москві.

Кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ, - розвідка
Кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ
Фото: Пресслужба ГУР

Сьогодні, 30 січня сервер міністерства оборони РФ, який використовувався для спецзв’язку, “ліг” внаслідок кібератаки.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони.

“У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером”, - йдеться у повідомленні.

Цю операцію здійснили фахівці ГУР МО України.

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Уточнюється, що програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

Таке програмне забезпечення встановлювали на різних стратегічних об’єктах російського державного сектору, зокрема ― військових.

“Кібероперація - триває”, - підсумували в розвідці.

Фото: Пресслужба ГУР

Фото: Пресслужба ГУР

Фото: Пресслужба ГУР

Фото: Пресслужба ГУР

Фото: Пресслужба ГУР

  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про чергову успішну кібератаку на Росії. Хакери знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.
  • Кіберволонтери-патріоти з групи “BO Team” знищили базу даних далекосхідної (найбільшої з трьох) філії Російського Науково-дослідницького центру космічної гідрометеорології "Планета".
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