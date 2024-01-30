Кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ

Сьогодні, 30 січня сервер міністерства оборони РФ, який використовувався для спецзв’язку, “ліг” внаслідок кібератаки.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони.

“У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером”, - йдеться у повідомленні.

Цю операцію здійснили фахівці ГУР МО України.

Уточнюється, що програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

Таке програмне забезпечення встановлювали на різних стратегічних об’єктах російського державного сектору, зокрема ― військових.

“Кібероперація - триває”, - підсумували в розвідці.

Фото: Пресслужба ГУР

Фото: Пресслужба ГУР

Фото: Пресслужба ГУР

Фото: Пресслужба ГУР

Фото: Пресслужба ГУР

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