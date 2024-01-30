На Херсонському напрямку снайпери Сил Спецоперацій (ССО) знищили російських розвідників.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“Під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу противника”, - йдеться у повідомленні.
Бійці ССО відкрили вогонь по групі окупантів. Таким чином українські захисники знищили трьох військовослужбовців противника.
- Сили спеціальних операцій знищили російську БМП, яка обстрілювала правий берег Херсонщини.
- Бійці Сил спецоперацій (ССО) на Південному напрямку допомогли знищити та пошкодили важку техніку російських окупантів.
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За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника.
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Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили та знищили РСЗВ БМ-21 “Град”. З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини.
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Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив та допоміг знищити замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та РСЗВ "Торнадо-Г".
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Оператори 3-го окремого полку ССО на Донецькому напрямку виявили та допомогли знищити російський комплекс РЕБ “Тірада-2”.