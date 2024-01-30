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Снайпери ССО знищили російських розвідників

Українські захисники знищили трьох військовослужбовців противника.

Снайпери ССО знищили російських розвідників
Бійці ССО України
Фото: Пресслужба ССО

На Херсонському напрямку снайпери Сил Спецоперацій (ССО) знищили російських розвідників.

Про це повідомила пресслужба ССО. 

“Під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу противника”, - йдеться у повідомленні.

Бійці ССО відкрили вогонь по групі окупантів. Таким чином українські захисники знищили трьох військовослужбовців противника.

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