Бійці Сил спецоперацій (ССО) на Південному напрямку допомогли знищити та пошкодили важку техніку російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу важку техніку – реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град”, 152-мм гармати “Гіацинт-Б” та Д-20”, - йдеться у повідомленні.
Ракетно-артилерійський підрозділ Сил оборони ударом HIMАRS знищив БМ-21 “Град”.
Крім того, оператори ССО ударними дронами пошкодили та вивели з ладу гармати “Гіацинт-Б” і Д-20.
-
За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника.
-
Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили та знищили РСЗВ БМ-21 “Град”. З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини.
-
Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив та допоміг знищити замасковані ворожі 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" та РСЗВ "Торнадо-Г".
- Оператори 3-го окремого полку ССО на Донецькому напрямку виявили та допомогли знищити російський комплекс РЕБ “Тірада-2”.