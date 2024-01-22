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Бійці ССО допомогли знищити та пошкодили техніку росіян

“Град” росіян українські захисники знищили, а дві гармати пошкодили.

Бійці ССО допомогли знищити та пошкодили техніку росіян
Скріншот з відео знищення російської техніки
Фото: Скріншот з відео

Бійці Сил спецоперацій (ССО) на Південному напрямку допомогли знищити та пошкодили важку техніку російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу важку техніку – реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град”, 152-мм гармати “Гіацинт-Б” та Д-20”, - йдеться у повідомленні.

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Ракетно-артилерійський підрозділ Сил оборони ударом HIMАRS знищив БМ-21 “Град”.

Крім того, оператори ССО ударними дронами пошкодили та вивели з ладу гармати “Гіацинт-Б” і Д-20.

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