Бійці Сил спецоперацій (ССО) на Південному напрямку допомогли знищити та пошкодили важку техніку російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Під час ведення розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу важку техніку – реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град”, 152-мм гармати “Гіацинт-Б” та Д-20”, - йдеться у повідомленні.

Ракетно-артилерійський підрозділ Сил оборони ударом HIMАRS знищив БМ-21 “Град”.

Крім того, оператори ССО ударними дронами пошкодили та вивели з ладу гармати “Гіацинт-Б” і Д-20.