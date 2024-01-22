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В окупованому Мелітополі школярів змушують плести маскувальні сітки для російської армії

Росіяни знущаються над свідомістю українських школярів.

В окупованому Мелітополі школярів змушують плести маскувальні сітки для російської армії
школярі Мелітополя плетуть сітки для окупантів
Фото: Іван Федоров

В окупованому Мелітополі дітей залучають до так званих "патріотичних заходів". Головна мета — змінити свідомість українців.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Черговий приклад цинізму "асвабадітєлєй" — захопили нашу землю, грабують міста і села, знущаються над людьми і при цьому змушують цивільних допомагати ворожій армії", — пише Федоров.

За інформацією Федорова, у Мелітополі школярів змушують плести маскувальні сітки для фронту, а в Приазовському в бібліотеці зробили центр збору ковдр і матраців для окупантів.

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