В окупованому Мелітополі школярів змушують плести маскувальні сітки для російської армії

В окупованому Мелітополі дітей залучають до так званих "патріотичних заходів". Головна мета — змінити свідомість українців.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Черговий приклад цинізму "асвабадітєлєй" — захопили нашу землю, грабують міста і села, знущаються над людьми і при цьому змушують цивільних допомагати ворожій армії", — пише Федоров.

За інформацією Федорова, у Мелітополі школярів змушують плести маскувальні сітки для фронту, а в Приазовському в бібліотеці зробили центр збору ковдр і матраців для окупантів.