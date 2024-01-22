Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
"Це питання справедливості", – Зеленський про мобілізацію
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Російський завод "Новатек" припинив роботу після української атаки (оновлено)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи (додано відео)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: Ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою

Ворог продовжує застосовувати артилерію та бойові дрони, а також вести штурмові дії.

Сирський: Ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою
Фото: ТГ-канал Олександра Сирського

На Сіверському та Бахмутському напрямках ситуація залишається складною та напруженою. Там ворог продовжує вести штурмові дії, застосовувати артилерію, міномети та дрони. 

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Обстановка залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій", — зазначає командувач.

На місцях разом з командирами генерал-полковник Сирський прийняв всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies