Сирський: Ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою

На Сіверському та Бахмутському напрямках ситуація залишається складною та напруженою. Там ворог продовжує вести штурмові дії, застосовувати артилерію, міномети та дрони.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Обстановка залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій", — зазначає командувач.
На місцях разом з командирами генерал-полковник Сирський прийняв всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань.
- Ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, проте ЗСУ завдають росіянам значних втрат, а також планує відновити наступальні дії на Сіверському напрямку.