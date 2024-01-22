Сирський: Ситуація на Сіверському та Бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою

Ворог продовжує застосовувати артилерію та бойові дрони, а також вести штурмові дії.

На Сіверському та Бахмутському напрямках ситуація залишається складною та напруженою. Там ворог продовжує вести штурмові дії, застосовувати артилерію, міномети та дрони.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Обстановка залишається вкрай напруженою та характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та веденням штурмових дій", — зазначає командувач.

На місцях разом з командирами генерал-полковник Сирський прийняв всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань.