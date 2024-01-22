​Шмигаль обговорив із Туском створення ще чотирьох пунктів пропуску на додачу до наявних 14

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами.

Про це він повідомив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наші уряди залишаються відданими прагненню розвитку прикордонної інфраструктури та нашої логістики. Ми хочемо впроваджувати спільні прикордонні та митні контролі, обмін митними базами даних і продовжувати модернізацію наших пунктів пропуску", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, сторони також обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до наявних чотирнадцяти.

Як повідомлялося, сьогодні Туск прибув з візитом до Києва. Це перший візит Туска до України з моменту його призначення на посаду.

На початку січня Туск заявляв про те, що якщо Європа не зробить правильні висновки з перелаштування російської економіки на воєнні рейки і різко не посилить оборонно-промисловий комплекс, то вже через кілька років РФ може напасти на європейські країни.