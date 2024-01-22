"Польща робитиме все в своїх силах, щоб збільшити шанси перемоги України у цій війні", – наголосив прем'єр країни Дональд Туск.

Фото: ОПУ Прем'єр Польщі Дональд Туск і Президент України Володимир Зеленський у Києві 22 січня 2024 року

Польща приєдналася до декларації "Групи семи" про гарантії безпеки для України.

Про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 січня.

"Я повідомив пана президента, що Польща приєдналася до декларації «Групи семи», декларації, яка була сформована на саміті у Вільнюсі. Ця декларація має мобілізувати демократичні держави для підтримки України і максималізацію безпеки України", – сказав Туск.

Фото: ОПУ

Він додав, що "Польща робитиме все в своїх силах, щоб збільшити шанси перемоги України у цій війні".

Володимир Зеленський, у свою чергу, повідомив, що польська сторона висловила готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між державами.

"Та впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо", – сказав Зеленський.

Фото: ОПУ президент України Володимир Зеленський

Фото: ОПУ Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський

Фото: ОПУ Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ Під час зустрічі делегацій

Фото: ОПУ Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року