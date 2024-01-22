Польща приєдналася до декларації "Групи семи" про гарантії безпеки для України.
Про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 січня.
"Я повідомив пана президента, що Польща приєдналася до декларації «Групи семи», декларації, яка була сформована на саміті у Вільнюсі. Ця декларація має мобілізувати демократичні держави для підтримки України і максималізацію безпеки України", – сказав Туск.
Він додав, що "Польща робитиме все в своїх силах, щоб збільшити шанси перемоги України у цій війні".
Володимир Зеленський, у свою чергу, повідомив, що польська сторона висловила готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між державами.
"Та впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо", – сказав Зеленський.
- G7 підписала декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України 12 липня 2023 року.
- Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що до цієї декларації приєдналося майже 30 держав.
- Цього місяця у Давосі українська сторона за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди. Таким чином Румунія стала дев'ятою країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори.