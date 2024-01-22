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Польща приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки і готується підписати з Україною двосторонню угоду

"Польща робитиме все в своїх силах, щоб збільшити шанси перемоги України у цій війні", – наголосив прем'єр країни Дональд Туск.

Прем'єр Польщі Дональд Туск і Президент України Володимир Зеленський у Києві 22 січня 2024 року
Фото: ОПУ
Прем'єр Польщі Дональд Туск і Президент України Володимир Зеленський у Києві 22 січня 2024 року

Польща приєдналася до декларації "Групи семи" про гарантії безпеки для України.

Про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 січня.

"Я повідомив пана президента, що Польща приєдналася до декларації «Групи семи», декларації, яка була сформована на саміті у Вільнюсі. Ця декларація має мобілізувати демократичні держави для підтримки України і максималізацію безпеки України", – сказав Туск.

Фото: ОПУ

Він додав, що "Польща робитиме все в своїх силах, щоб збільшити шанси перемоги України у цій війні". 

Володимир Зеленський, у свою чергу, повідомив, що польська сторона висловила готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між державами. 

"Та впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо", – сказав Зеленський.

президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ
президент України Володимир Зеленський

Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ
Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський

Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року
Фото: ОПУ
Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року

Фото: ОПУ

Під час зустрічі делегацій
Фото: ОПУ
Під час зустрічі делегацій

Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року
Фото: ОПУ
Прем'єр Польщі Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 22 січня 2024 року

  • G7 підписала декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України 12 липня 2023 року.
  • Нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що до цієї декларації приєдналося майже 30 держав.
  • Цього місяця у Давосі українська сторона за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди. Таким чином Румунія стала дев'ятою країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори.
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