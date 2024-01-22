Необхідно максимально працевлаштувати демобілізованих військових, – ​голова Нацполіції

Вони вміють воювати та мають навички, які завжди затребувані в кримінальних структурах.

Голова Нацполіції Іван Вигівський вважає, що в Україні необхідно максимально працевлаштувати військовослужбовців, які будуть демобілізовані. Вони володіють навичками, які завжди затребувані в кримінальних структурах.

Про це Вигівський заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Розуміємо, що будемо робити після війни. В МВС запроваджена концепція «Безпекове середовище», де передбачені всі кроки, як ми будемо забезпечувати правопорядок. Також необхідно максимально працевлаштувати військових, які будуть демобілізовані", – сказав він.

Вигівський зазначив, що у бригаді Гвардії наступу "Лють" воюють саме поліцейські, які після завершення війни повернуться до поліції і будуть слідчими, дізнавачами, оперативниками, патрульними.

"Стосовно військових – вони вміють воювати та мають навички, які завжди затребувані в кримінальних структурах. Однак ми розуміємо, що це питання державного масштабу, необхідно буде працевлаштувати наших військових. Вони мають розуміти й відчувати, що потрібні державі", –наголосив голова Нацполіції.