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Нацполіція спільно з чеськими правоохоронцями затримала кібершахраїв, які обкрадали іноземців

Зловмисники через мережу фішингових сall-центрів у Києві ошукали десятки іноземців на близько трьох мільйонів гривень. 

Нацполіція спільно з чеськими правоохоронцями затримала кібершахраїв, які обкрадали іноземців
Злочинці ошукали іноземців на близько три мільйони гривень
Фото: Наіональна поліція

ПІд час другого етапу міжнародної спецоперації українські та чеські правоохоронці затримали 9 осіб, причетних до кібершахрайства. Зловмисники створили мережу фішингових сall-центрів на території столиці і ошукали десятки іноземців на майже два мільйони чеських крон, що в еквіваленті складає близько трьох мільйонів гривень. 

Про це повідомила Національна поліція.

Перший етап спецоперації відбувся у вересні минулого року. Тоді українські правоохоронці спільно із колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки припинили діяльність злочинного угруповання.

"Встановлено, що зловмисники створювали фішингові посилання для розповсюдження на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Їх спільники з шахрайських сall-центрів на території Києва переконували іноземців перейти за фейковими посиланнями для оплати товари чи послуги", – нагадали у Нацполіції. 

Після того, як люди вводили платіжні дані на шахрайських ресурсах, відомості потрапляли до фігурантів.

Злочинці викрадали гроші із рахунків іноземців
Фото: Національна поліція
Злочинці викрадали гроші із рахунків іноземців
Використовуючи конфіденційну інформацію, аферисти виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або конвертували їх у криптовалюту.

У вересні правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили докази протиправної діяльності, зокрема комп’ютерну техніку і мобільні телефони. Поліцейські затримали трьох організаторів та п’ятьох виконавців.

Завдяки аналізу інформації, що містилася у вилученій техніці, поліцейські встановили ще одного організатора "схеми" та вісьмох його спільників.

17 січня провели 12 обшуків у належних фігурантам приміщеннях на території Києва та Дніпропетровської області.

Вилучили комп’ютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, банківські та сім-картки, а також робочі записи.

Організатора та вісьмох виконавців правоохоронці затримали. 

Затримали 9 шахраїв, які виманювали кошти
Фото: Національна поліція
Затримали 9 шахраїв, які виманювали кошти

Зловмисникам та їх раніше затриманим спільникам слідчі поліції Києва повідомили про підозри, у тому числі за додатковими епізодами кримінальних правопорушень.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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