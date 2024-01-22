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"На гарячому" затримали 5-х посадовців КПП "Тиса", які вимагали гроші із перевізників

З кожного автобуса затримані вимагали до 1,4 тис євро, а за несплату погрожували затримкою процедур та арештом вантажів.

"На гарячому" затримали 5-х посадовців КПП "Тиса", які вимагали гроші із перевізників
Посадовці КПП Тиса вимагали гроші у перевізників
Фото: СБУ

СБУ викрила митний пост на Закарпатті, який займався систематичними "поборами" з перевізників.Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці. "На гарячому" затримали 5-х посадовців пункту пропуску "Чоп-Захонь", які фактично сформували злочинну групу та обклали "даниною" водіїв міжнародних перевезень.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.

Митники вимагази з кожного автобуса по 1,5 тис євро
Фото: СБУ
Митники вимагази з кожного автобуса по 1,5 тис євро

За одну зміну посадовці "пропускали" через схему до 50 автобусів.

У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.

Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників.

Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявили великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.

Затримали 5-х митників, яакі вимагали хабарі
Фото: СБУ
Затримали 5-х митників, яакі вимагали хабарі

На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою, ще двом фігурантам – в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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