СБУ викрила митний пост на Закарпатті, який займався систематичними "поборами" з перевізників.Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці. "На гарячому" затримали 5-х посадовців пункту пропуску "Чоп-Захонь", які фактично сформували злочинну групу та обклали "даниною" водіїв міжнародних перевезень.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.
За одну зміну посадовці "пропускали" через схему до 50 автобусів.
У разі відмови платити хабарі, посадовці погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.
Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників.
Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявили великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.
На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою, ще двом фігурантам – в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
- У грудні керівника Чернівецької митниці звільнили через підозру в контрабанді електронних сигарет на 40 млн грн. Крім нього, ще двоє митників отримали підозри у цій справі. Заходи дисциплінарного впливу застосували до 17 митників.
- У листопаді посадовець митної служби отримав від іноземця хабар за перевезення незадекларованих 40 тисяч доларів.
- Тоді ж на Волинській митниці викрили злочинну організацію, що завдала збитків у понад 475 млн гривень. Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими товарами прикриття зі значно меншою вартістю.