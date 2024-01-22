Уночі згорів заміський будинок бізнесмена Мазепи

Фото: джерела LB.ua Підпал будинку Ігоря Мазепи

Уночі 22 січня згорів заміський будинок Ігоря Мазепи, що затриманий за підозрою в махінаціях із землям Київської ГЕС. Це сталося в селі Картовецьке Чернігівської області.

Будинок був обладнаний системами спостереження, тому наразі причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомили джерела LB.ua.

Фото: джерела LB.ua Рятувальники борються з вогнем, який охопив будинок Ігоря Мазепи

Фото: джерела LB.ua Підпал будинку Ігоря Мазепи

Фото: джерела LB.ua Спалений будинок Ігоря Мазепи

Фото: джерела LB.ua Спалений будинок Ігоря Мазепи

Фото: джерела LB.ua Ліворуч будинок Ігоря Мазепи до пожежі

Хто такий Ігор Мазепа і що йому інкримінують

Ігор Олександрович Мазепа (народився у Києві 2 серпня 1976 р.) – український бізнесмен та громадський діяч. Є засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Ігор Мазепа входив до складу наглядової ради ПАТ "Укрсоцбанк" з 10 листопада 2016 року по 14 серпня 2018 року. Мазепа є інвестором у мережу клінік "Добробут", котеджне містечко Goodlife Park (саме воно розташоване поблизу ГЕС) і комплексу Shelest, у магазин MakeUp, бурштиновий бізнес і криворізький цементний завод.

18 січня на об'єктах Cocorde Capital почалися обшуки. У компанії стверджують, що слідчі дії відбувалися без ухвали суду, в бізнес-центрі вибили двері. "Забирають усі документи, що не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямами бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", – йшлося в коментарі Concorde Capital.

Самого Ігоря Мазепу того ж дня затримали на україно-польському кордоні, на переході Шегині. Компанія заявила, що він раніше часто виїжджав за кордон у робочих і волонтерських справах, а про нинішній виїзд повідомив слідчих і правоохоронні органи, оскільки нібито мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі.

Окрім Мазепи і його брата затримали тоді ще двох учасників схеми. За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Ігор Мазепа і його брат Юрій та ще декілька людей отримали підозри в заволодінні землями Київської ГЕС у 7 гектарів на суму 7 млн гривень. Також слідчі хочуть довести, що Мазепа намагався заволодіти 300 га землі вартістю понад 1 млрд гривень.

Компанії Мазепи кажуть, що провадження проти нього – це тиск за його відстоювання інтересів бізнесу.

Ще в липні 2023 Офіс генерального прокурора і ДБР повідомили, що викрили керівників та учасників злочинної організації, які завдяки корупційним зв'язкам у державних органах заволоділи землями із дамбами Київської ГЕС. За даними слідства, у складі організації діяли "відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їх помічники, юристи, архітектори, землевпорядники та інші кваліфіковані спеціалісти". Учасники оборудки використали прогалини в правовому статусі ділянок. Землі оформлювали як сільгосппризначення, що дозволяло виділяти їх громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

29 листопада 2023 викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів.

19 січня Мазепі обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в понад 300 млн. Прокуратура просила заставу в 700 млн гривень для Ігоря Мазепи і ще в 500 – для його брата. таку суму пояснили матеріальним станом підозрюваного і його можливістю переховуватися від слідства.