Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)

Бізнесменові Ігорю Мазепі, підозрюваному в організації відчуження земель Київської ГЕС, прокуратура просить заставу в 700 млн гривень. Про це NV Бізнес повідомили у компанії Concorde Capital, засновником якої він є. Уточнення: заставу суд ще не призначив, є лише клопотання прокуратури.

Брату Мазепи, Юрію, просять заставу в 500 млн гривень. Concorde Capital вважає, що затримання Ігоря Мазепи, який є власником котеджного містечка Goodlife, зведеного біля ГЕС, може бути "пов’язане з його публічною позицію щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу".

Компанія затриманого також стверджує, що правоохоронці при затриманні Ігоря Мазепи діяли "агресивно" і допустили процесуальні порушення: "не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи і особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей".

Хто такий Ігор Мазепа і що йому інкримінують

Ігор Олександрович Мазепа (народився у Києві 2 серпня 1976 р.) – український бізнесмен та громадський діяч. Є засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital. Ігор Мазепа входив до складу наглядової ради ПАТ "Укрсоцбанк" з 10 листопада 2016 року по 14 серпня 2018 року.

18 січня на об'єктах Cocorde Capital почалися обшуки. У компанії стверджують, що слідчі дії відбувалися без ухвали суду, в бізнес-центрі вибили двері. "Забирають усі документи, що не стосуються справи, а пов'язані з усіма напрямами бізнес-активності Ігоря Мазепи. Вилучено особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах", – йшлося в коментарі Concorde Capital.

Самого Ігоря Мазепу того ж дня затримали на україно-польському кордоні, на переході Шегині. Компанія заявила, що він раніше часто виїжджав за кордон у робочих і волонтерських справах, а про нинішній виїзд повідомив слідчих і правоохоронні органи, оскільки нібито мав відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі.

Окрім Мазепи і його брата затримали ще двох учасників схеми. За даними слідства, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

Ще в липні 2023 Офіс генерального прокурора і ДБР повідомили, що викрили керівників та учасників злочинної організації, які завдяки корупційним зв'язкам у державних органах заволоділи землями із дамбами Київської ГЕС. За даними слідства, у складі організації діяли "відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їх помічники, юристи, архітектори, землевпорядники та інші кваліфіковані спеціалісти". Учасники оборудки використали прогалини в правовому статусі ділянок. Землі оформлювали як сільгосппризначення, що дозволяло виділяти їх громадянам України. Інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

29 листопада 2023 викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.