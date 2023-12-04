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Бізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа Позиція

Бізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
Фото: Сергей Нужненко

Українська економіка досі успішно не перелаштувалась на «військові рейки» та має відчутні проблеми. Про це розповів в інтерв’ю Forbes засновник інвестиційної компанії ConcordeCapital Ігор Мазепа.

Перша і найголовніша проблема «військової економіки» України – це відчутний брак кваліфікованих кадрів. 

«Спілкуючись із топовими бізнесменами, можу сказати, що зараз три чверті робітників на українських підприємствах – це жінки. Це тотальне явище, яке не залежить від регіону» - констатує Мазепа.

Інвестбанкір наголошує, що це проблема набагато більш глобальніша, ніж здається. Вона створює ризики не тільки в поточний момент, але є такожодним із головних ризиків для економічного відновлення й зростання.

Вирішення проблеми такого відчутного дисбалансу Ігор Мазепа бачить у продуманій державній військовій рекрутинговій кампанії. 

Друга проблема на якій наголошує підприємець – це довіра державних органів до бізнесу. Розбудова довготривалих засад воєнної економіки можлива тільки у тому разі, якщо бізнес буде бачити перспективи. 

«Доки в бізнесу не буде впевненості, що цей ринок існуватиме і в наступні 5–10 років, ніхто вкладати гроші не буде» - констатує бізнесмен.

Поточна «воєнна економіка» України побудована на засадах, що бізнес не може нічого заробляти на продукції та послугах, які надає армії. Більше того, кожний бізнес знаходиться під загрозою приватизації. Таку ситуацію складно назвати мотивуючою для підприємців, підсумовує Ігор Мазепа.

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