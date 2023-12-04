Цього року українці купують вдвічі більше новорічних товарів та жваво реагують на святкові декорації в торгових центрах.

Згідно з аналітикою компанії спостерігається покращення попиту на святкові товари порівняно з минулим роком. Об’єми реалізованих тематичних товарів у листопаді вдвічі більші, ніж торік в аналогічний період. Як підкреслюють у мережі Епіцентр цього року, крім покупок, споживачі звертають увагу на яскраві новорічні декорації і приходять не лише за покупками, а й за позитивними емоціями. У компанії це пояснюють тим, що люди втомилися від стресу і напруження, які накопичились за два роки війни.

“Ми провели дослідження і побачили, що у споживача є потреба в позитивних емоціях, пов’язаних з Новим роком. Тому вирішили зробити конкурс та мотивувати торгові центри на створення найкращих новорічних декорацій. Темою був потяг до Перемоги, українська символіка та символ 2024 року — Дракон,” — зазначив директор з роздрібної торгівлі Дмитро Танько.

Найкращі декорації до нового року створили в торговому центрі у Дніпропетровській області — в смт Слобожанське, а також у Полтаві та Львові.

Лідером продажів став символ нового року. За три тижні листопада в мережі було продано 50% асортименту із драконами. При чому однаково мають високий попит м’які іграшки, фігурки з різних матеріалів, ялинкові прикраси у вигляді драконів або кульки з ручним розписом чи зображенням дракона.

“Також в топі святкових товарів гірлянди, але якщо торік гірлянди на батарейках були просто джерелом світла в помешканнях, то цьогоріч українці декорують ними свої оселі. Наступну сходинку займають пластикові іграшки. Четверте місце за головною красунею свята — ялинкою. Трендом сезону є литі ялинки висотою 210–230 см. Вони більш схожі на живі, представлені в різних варіаціях, але найбільший попит на засніжені. І закриває ТОП 5 флористична група товарів, це різні гілочки та квіточки, які в поєднанні з гірляндами й легкими пластиковими іграшками використовують для створення композицій, вінків, букетів або оформлення фотозон”, — коментує керівник департаменту товарів для свят Олена Поліковська.

Також цього року спостерігається великий попит на патріотичну колекцію іграшок від національних виробників.

Матеріал розміщено на правах реклами.