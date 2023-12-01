У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела
Уночі в Бурятії підірвали залізничний шлях між РФ і Китаєм. За спецоперацією стоїть СБУ, – джерела
ГоловнаЕкономікаДержава

Нафтогаз заявив, що не існує "соціального тарифу" для окремих категорій населення

Його вигадали шахраї, щоб заволодіти персональними даними та даними банківських рахунків українців, вважають у НАК.

Нафтогаз заявив, що не існує "соціального тарифу" для окремих категорій населення
Фото: dnipro.tv

В Україні не існує так званий «соціальний тариф» для окремих категорій населення.

Про це заявив НАК "Нафтогаз". Компанія повідомила, що немає інших цін на газ для всіх категорій населення, ніж ті, що зазначені на офіційних ресурсах компаній Групи Нафтогаз. "Зокрема, інформація про так званий «соціальний тариф» для населення, за яким нібито для сімей військовослужбовців, пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених родин встановлено тариф 4 грн за куб. м. газу, — не відповідає дійсності", - наголосили в Нафтогазі.

Появу такої інформації у НАК назвали ще однією шахрайською схемою з метою заволодіння персональними даними та даними банківських рахунків українців. Нафтогаз зазначив, що направить до правоохоронних органів відповідне звернення з метою перевірки джерел поширення неправдивої інформації.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, раніше Нафтогаз спростував інформацію, що начебто з 22 жовтня компанія розпочала збір персональних даних онлайн для вирішення питань щодо перерахунку і повернення коштів за доставку/розподіл газу. 

Влітку ворожі телеграм-канали поширювали фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз". У цій платіжці людям начебто пропонували знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies