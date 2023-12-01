Нафтогаз заявив, що не існує "соціального тарифу" для окремих категорій населення

Його вигадали шахраї, щоб заволодіти персональними даними та даними банківських рахунків українців, вважають у НАК.

В Україні не існує так званий «соціальний тариф» для окремих категорій населення.

Про це заявив НАК "Нафтогаз". Компанія повідомила, що немає інших цін на газ для всіх категорій населення, ніж ті, що зазначені на офіційних ресурсах компаній Групи Нафтогаз. "Зокрема, інформація про так званий «соціальний тариф» для населення, за яким нібито для сімей військовослужбовців, пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених родин встановлено тариф 4 грн за куб. м. газу, — не відповідає дійсності", - наголосили в Нафтогазі.

Появу такої інформації у НАК назвали ще однією шахрайською схемою з метою заволодіння персональними даними та даними банківських рахунків українців. Нафтогаз зазначив, що направить до правоохоронних органів відповідне звернення з метою перевірки джерел поширення неправдивої інформації.

Нагадаємо, раніше Нафтогаз спростував інформацію, що начебто з 22 жовтня компанія розпочала збір персональних даних онлайн для вирішення питань щодо перерахунку і повернення коштів за доставку/розподіл газу.

Влітку ворожі телеграм-канали поширювали фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз". У цій платіжці людям начебто пропонували знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.