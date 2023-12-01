У листопаді Група Нафтогаз увела в експлуатацію 3 високодебітні газові свердловини

Таким чином сумарно в листопаді підприємства Групи Нафтогаз видобували додатково понад 400 тис. куб. м газу на добу.

У листопаді підприємства Групи Нафтогаз увели у експлуатацію 3 високодебітні газові свердловини.

Про це повідомив голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

“Продовжуємо нарощувати видобуток українського газу! Тільки за листопад ввели в експлуатацію 3 високодебітні свердловини”, – написав Чернишов.

Він зазначив, що дві з них – нові – результат реалізації найбільшої в історії сучасної України програми 3D-сейсморозвідувальних досліджень та високопрофесійності фахівців Групи Нафтогаз.

Третя – відновлена. Свердловина перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років, фахівці компанії провели її капітальний ремонт та запустили в роботу.

Сумарно в листопаді Група Нафтогаз видобуває додатково понад 400 тис. куб. м газу на добу.

Нагадаємо, у лютому цього року голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що Україна планує цього року відмовитися від імпорту газу. Компанія планує зробити це шляхом збільшення внутрішнього видобутку.

Раніше Олексій Чернишов повідомив, що Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу.