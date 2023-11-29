У Франції вимагають, аби імпорт цукру з України реекспортувався за межі Європи

Французькі виробники цукрових буряків вимагають, щоб імпорт цукру з України, який зростає, реекспортувався за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

Про це пише Bloomberg.

Імпорт українського цукру до блоку може сягнути 700-800 тисяч тонн у сезоні 2023-2024 років, заявила група виробників CGB на пресконференції у вівторок.

Згідно з даними Європейської комісії, це приблизно вдвічі перевищує імпорт попереднього сезону та значно перевищує середній показник у 21 500 тонн за попередні п’ять років. Раніше Україна заявляла, що цього сезону обмежить експорт цукру до 650 тис. тонн на всі напрямки.

“Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо майбутнього управління цим надходженням цукру”, − зазначили у CGB.

Водночас видання зазначає, що попри зростання імпорту українського цукру, вартість цукру в ЄС залишається високою на тлі глобального дефіциту товару. Внутрішні ціни на білий цукор перевищують 800 євро за тонну, що є найвищим показником за останні десять років.

Вимоги виробників цукру виникли після схожої напруженості через різке зростання експорту зерна з України. Це спонукало кілька східноєвропейських країн заборонити закупівлі, пояснюючи це зниженням локальних цін. Вторгнення Росії в Україну призвело до перебоїв у її чорноморських портах, змусивши виробників зерна більше покладатися на залізничні, автомобільні та річкові маршрути через сусідні країни.

Нагадаємо, П'єр Баску, директор з питань сталого розвитку та підтримки доходів Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії, заявив, що Єврокомісія не бачить негативного впливу аграрного експорту з України на ринки ЄС.