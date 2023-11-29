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У Франції вимагають, аби імпорт цукру з України реекспортувався за межі Європи

Водночас вартість цукру в ЄС залишається високою на тлі глобального дефіциту товару.

У Франції вимагають, аби імпорт цукру з України реекспортувався за межі Європи
Фото: EPA/UPG

Французькі виробники цукрових буряків вимагають, щоб імпорт цукру з України, який зростає, реекспортувався за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

Про це пише Bloomberg.

Імпорт українського цукру до блоку може сягнути 700-800 тисяч тонн у сезоні 2023-2024 років, заявила група виробників CGB на пресконференції у вівторок. 

Згідно з даними Європейської комісії, це приблизно вдвічі перевищує імпорт попереднього сезону та значно перевищує середній показник у 21 500 тонн за попередні п’ять років. Раніше Україна заявляла, що цього сезону обмежить експорт цукру до 650 тис. тонн на всі напрямки.

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“Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо майбутнього управління цим надходженням цукру”, − зазначили у CGB.

Водночас видання зазначає, що попри зростання імпорту українського цукру, вартість цукру в ЄС залишається високою на тлі глобального дефіциту товару. Внутрішні ціни на білий цукор перевищують 800 євро за тонну, що є найвищим показником за останні десять років.

Вимоги виробників цукру виникли після схожої напруженості через різке зростання експорту зерна з України. Це спонукало кілька східноєвропейських країн заборонити закупівлі, пояснюючи це зниженням локальних цін. Вторгнення Росії в Україну призвело до перебоїв у її чорноморських портах, змусивши виробників зерна більше покладатися на залізничні, автомобільні та річкові маршрути через сусідні країни.

Нагадаємо, П'єр Баску, директор з питань сталого розвитку та підтримки доходів Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії, заявив, що Єврокомісія не бачить негативного впливу аграрного експорту з України на ринки ЄС.

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