Нам треба прийняти важливі рішення, щоб закріпити Україну в ЄС і НАТО, – глава МЗС Франції

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна провела зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і заявила, що союзникам України треба прийняти важливі рішення, щоб закріпити Україну в ЄС і НАТО.

Про це вона написала у соцмережі X за підсумками першого засідання Ради Україна-НАТО на рівні МЗС у Брюсселі.

“Провела переговори з Дмитром Кулебою на полях засідання міністрів НАТО в Брюсселі. Нам треба прийняти важливі рішення, щоб закріпити Україну в ЄС і НАТО. Вона може розраховувати на підтримку Франції”, – написала Катрін Колонна.

Entretien avec @DmytroKuleba en marge de la ministérielle de l'OTAN à Bruxelles.

Nous aurons des décisions importantes à prendre pour ancrer l'#Ukraine 🇺🇦 dans l'#UE et dans l'#OTAN. Elle peut compter sur le soutien de la France. pic.twitter.com/FDArJTqs8M — Catherine Colonna (@MinColonna) November 28, 2023

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні МЗС. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустрічі з колегами із країн НАТО і відповів на запитання журналістів. Він зазначив, що "глухого кута немає" і країна здаватися не збирається.