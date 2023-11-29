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Нам треба прийняти важливі рішення, щоб закріпити Україну в ЄС і НАТО, – глава МЗС Франції

Катрін Колонна запевнила, що Україна може розраховувати на підтримку Франції.

Нам треба прийняти важливі рішення, щоб закріпити Україну в ЄС і НАТО, – глава МЗС Франції
Дмитро Кулеба та Катрін Колонна
Фото: Twitter/Catherine Colonna

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна провела зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і заявила, що союзникам України треба прийняти важливі рішення, щоб закріпити Україну в ЄС і НАТО. 

Про це вона написала у соцмережі X за підсумками першого засідання Ради Україна-НАТО на рівні МЗС у Брюсселі. 

“Провела переговори з Дмитром Кулебою на полях засідання міністрів НАТО в Брюсселі. Нам треба прийняти важливі рішення, щоб закріпити Україну в ЄС і НАТО. Вона може розраховувати на підтримку Франції”, – написала Катрін Колонна.

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні МЗС. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустрічі з колегами із країн НАТО і відповів на запитання журналістів. Він зазначив, що "глухого кута немає" і країна здаватися не збирається.

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